Godzilla und Kong bekommen eine Fahrt in einem Freizeitpark in Südkorea

Der Monsterverse steht kurz vor seinem Debüt in der Welt der Themenparks. Es wurde enthüllt, dass Legendary und Toho Co. Ltd eine Vereinbarung mit dem Südkoreaner Lotte World Adventure unterzeichnet haben, um eine Godzilla- und Kong-Themenfahrt in den Park zu bringen.

Die Attraktion wird den Namen Kong x Godzilla: The Ride tragen und es wird nicht nur die größte Investition sein, die dieser Park bisher in eine Attraktion getätigt hat, sondern auch die weltweit erste Monsterverse Attraktion.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass die Attraktion auf dem aktuellen Gelände des Jungle Adventure gebaut wird und dass die Fahrt selbst wie folgt beschrieben wird: "Mit der Hilfe von Godzilla wird Kong die Fahrer durch ein aufregendes Abenteuer seines neu entdeckten Königreichs führen."

Das genaue Eröffnungsdatum für die Attraktion wurde nicht genannt, aber wir wissen, dass Godzilla x Kong: Supernova im Jahr 2027 in die Kinos kommen wird, also macht es vielleicht Sinn, in diesem Sinne zu starten...?

