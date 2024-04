Godzilla soll nur in etwa 8 Minuten Godzilla x Kong: The New Empire auftauchen

HQ

Wenn Sie daran gezweifelt haben, dass Godzilla und Kong derzeit zwei der größten Filmstars der Welt sind, müssen Sie sich nur die weltweiten Einspielergebnisse für ihren neuesten Film ansehen. Obwohl Godzilla x Kong: The New Empire ein Budget von rund 135 Millionen US-Dollar hat, soll der Film seine Produktionskosten bereits durch ein Debüt am Osterwochenende von knapp 200 Millionen US-Dollar wieder hereingeholt haben.

Das Bemerkenswerte an diesem Eröffnungswochenende ist, dass Godzilla kaum zur Arbeit erscheinen musste, um die Leute überhaupt dazu zu bringen, zu seinem neuesten Film zu strömen, da der X-Benutzer President of Physical Media angegeben hat, dass die ikonische radioaktive Eidechse nur acht Minuten seiner fast zweistündigen Laufzeit im Film auftaucht. Kongs Auftritt ist zweifellos deutlich höher, wird aber nicht erwähnt, aber was die Art und Weise betrifft, wie Godzillas Screentime im Vergleich zu seinen vorherigen Auftritten in The Monsterverse abschneidet, ist diese achtminütige Show eigentlich nicht viel schlechter.

Godzilla x Kong: The New Empire ist derzeit der dritterfolgreichste Film des Jahres 2024 und fällt hinter Kung Fu Panda 4 und Dune: Part Two zurück, die an den weltweiten Kinokassen fast 350 Millionen US-Dollar bzw. 630 Millionen US-Dollar eingespielt haben.