Godzilla sieht im neuen Monarch: Legacy of Monsters: Legacy of Monsters-Trailer furchterregend aus

Wenn Sie auf neue Ergänzungen zum Monsterverse gewartet haben, dann wird Apple TV+ bald der richtige Ort sein, denn der Streaming-Dienst hat mit Legendary an einer Serie gearbeitet, die einige der Geheimnisse und Nuancen in dieser filmischen Welt erforschen soll.

Bekannt als Monarch: Legacy of Monsters, wird die Show eine Gruppe von Leuten sehen, die versuchen, die Geheimnisse der Monarch-Organisation zu enträtseln und zu entdecken, die daran gearbeitet hat, die Existenz von Monstern vor dem Rest der Welt zu untersuchen und zu verbergen. Natürlich sind Monster ein sehr verbreitetes Thema in dieser Serie, aber niemand mehr als Godzilla, der hier wieder zu seinem wirklich furchteinflößenden Selbst zurückzukehren scheint.

Die Show soll am 17. November 2023 auf Apple TV+ gestreamt werden und Kurt und Wyatt Russell spielen denselben Charakter in verschiedenen Zeiträumen. Seht euch unten den neuesten Trailer an.