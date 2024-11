Godzilla scheint für Fortnite Kapitel 6 bestätigt worden zu sein

HQ

Eine weitere Fortnite Saison, ein weiteres großes Crossover, auf das man sich freuen kann. Zu Beginn von Chapter 6, Season 1 hat ein vermeintlich durchgesickertes Schlüsselkunstwerk die Runde im Internet gefunden, das Godzilla als Schlüsselfigur in der kommenden Fortnite Season zeigt.

Wie zuerst von ResetzFTW vorgestellt und dann vom bekannten Leaker ShiinaBR gepostet, zeigt das Key Art eine Reihe verschiedener Fortnite Skins im Vordergrund, mit einem massiven Godzilla dahinter. Baymax aus Big Hero 6 kann auch dabei beobachtet werden, wie er in die Schlacht fliegt.

Aufgrund der Größe von Godzilla in der Grafik sind wir uns nicht sicher, ob er schon ein spielbarer Charakter sein wird und stattdessen die Karte Fortnite in einem neuen Spielevent übernehmen könnte. Da nichts davon offiziell ist, müssen wir warten, bis Epic bestätigt, wie Godzilla implementiert wird, aber es sieht so aus, als ob er auf dem Weg ist.