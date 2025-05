Godzilla präsentiert sich zur Feier des 70-jährigen Jubiläums mit einem neuen Look

HQ

Godzilla feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Wir haben gesehen, wie der König der Monster im Laufe der Jahrzehnte viele Formen angenommen und in unzähligen Medien erschienen ist, aber es scheint, dass Toho noch viele Möglichkeiten hat, ihn frisch zu halten.

In einem neuen Video, das auf Tohos YouTube gepostet wurde, sehen wir, wie Godzilla grün wird. Nein, er fängt nicht an, zu recyceln und das Licht auszuschalten, sobald er den Raum verlässt. Er wird im wahrsten Sinne des Wortes grün und lädt in dem Video einen grünen Atomstrahl auf, in dem er in Südostasien Amok läuft.

Toho hat große Pläne für das berühmteste Monster der Welt, da es hofft, die Godzilla-IP nach jüngsten Erfolgen wie Godzilla: Minus One zu erweitern. Wir werden einen neuen Godzilla x Kong-Film und neue Videospiele sowie die Fortsetzung von Godzilla: Minus One bekommen.

