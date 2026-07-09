Godzilla Minus Zero im ersten Teaser-Trailer gezeigt

HQ

Im November feiert der 39. Godzilla-Film der Reihe Premiere, genauer gesagt die mit Spannung erwartete Fortsetzung des gefeierten Godzilla Minus One von 2023. Der Film spielt im Jahr 1949, zwei Jahre nach seinem Vorgänger, und die Familie Shikishima bleibt im Mittelpunkt der Geschichte (obwohl wir auch annehmen, dass ein gewisses übergroßes Monster eine Hauptrolle spielen wird).

Ein Teaser-Trailer für Godzilla Minus Zero wurde inzwischen veröffentlicht, aber im Gegensatz zu den meisten sogenannten Teasern macht dieser seinem Namen wirklich alle Ehre. Es ist ein 30-sekündiges Video, das ihr euch unten ansehen könnt.