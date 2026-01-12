Godzilla Minus Zero feiert die Premiere im November in Nordamerika

HQ

Es wurde bekannt gegeben, dass der erwartete Nachfolger von Godzilla Minus One nun einen festen Termin für die nordamerikanische Premiere hat. Der Film, der erstmals am 3. November in Japan startet, wird dann bereits am 6. November von einer amerikanischen Premiere gefolgt.

Obwohl dies bestätigt wurde, handelt es sich hier um alle Informationen, die wir über den Film haben, da bisher keine offiziellen Handlungsinformationen bekannt wurden und wir noch auf Einblicke in den Film in Form von Bildern und Trailern warten. Ebenso beruhigt diese Entwicklung wahrscheinlich die amerikanischen Fans, aber das europäische Publikum bleibt im Dunkeln, da derzeit keine Informationen darüber bekannt sind, ob der Film auf dem ganzen Kontinent in die Kinos kommt.

Hoffentlich gibt es bald eine Änderung der breiteren Premierenpläne für den Film, denn angesichts des gefeierten Erfolgs von Godzilla Minus One und der beeindruckenden Kinokassen im Vergleich zu seinem angeblich sehr geringen Budget gibt es wahrscheinlich viele Fans, die diesen Film auf der großen Leinwand sehen wollen.