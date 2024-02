Godzilla Minus One Soundtrack erscheint auf Vinyl

HQ

Der Soundtrack zum neuesten Film mit jedermanns liebster radioaktiver Urechse in der Hauptrolle bekommt die Vinyl-Behandlung. Die Musik, die Naoki Sato für Godzilla Minus One komponiert hat, landet auf zwei 150-g-Vinyl-Discs, die in zwei verschiedenen Farbtönen gefärbt sind und die der Hersteller "Godzilla Heat Ray" genannt hat, und wie es sich für alle Luxus-Vinyl-Veröffentlichungen gehört, ist der Umschlag vom Gatefold-Modell.

Verteilt auf die vier Seiten finden wir insgesamt 17 Songs und wenn Sie möchten, kann der Godzilla Minus One Soundtrack jetzt für 50 US-Dollar plus Versand vor einer Veröffentlichung im April bei Waxwork Records vorbestellt werden.

Was hältst du von der Musik in Godzilla Minus One und würdest du in Betracht ziehen, die Vinyl-Edition zu besitzen?