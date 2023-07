Godzilla Minus One sieht im neuen Trailer brutal aus

HQ

Ein neuer Godzilla-Film hat gerade seinen ersten Teaser-Trailer erhalten, der uns kaum mehr als eine Sekunde des berühmtesten Monsters der Welt zeigt, aber dennoch eine interessante Atmosphäre schafft.

Das westliche Publikum mag es gewohnt sein, Godzilla als eine Art Antiheld zu sehen, denn obwohl er viel zerstört, hilft er am Ende immer den Menschen, aber Godzilla Minus One wird ihn durch und durch als Monster zeigen, als ein Nachkriegsjapan, das darum kämpft, einer neuen Bedrohung zu begegnen.

Der Film wird am 3. November in Japan und am 1. Dezember für den Rest der Welt veröffentlicht. Sehen Sie sich den ersten Teaser unten an: