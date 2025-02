Godzilla Minus One Regisseur verrät, dass die Arbeit an der Fortsetzung begonnen hat

HQ

Nach dem massiven Erfolg von Godzilla Minus One, einem Film, der einen Oscar gewann und Fans und Kritiker mit einem Budget von nur 15 Millionen Dollar begeisterte, ist es keine Überraschung, dass die Arbeit an einer Fortsetzung nun offiziell begonnen hat.

Regisseur Takashi Yamazaki bestätigte dies gegenüber Variety bei den Visual Effects Society Awards. Er arbeitet derzeit am Drehbuch und den Storyboards, also erwarten Sie nicht, dass der Film in absehbarer Zeit auf unsere Leinwände kommt, aber es scheint, dass Yamazaki dieses Mal viel mehr Spielraum hat, wenn es um sein Budget geht.

Eine genaue Zahl wurde nicht genannt, aber Yamazaki bestätigte, dass er mehr als das Budget von 15 Millionen Dollar zur Verfügung haben wird, mit dem er spielen kann. Dies bedeutet wahrscheinlich noch größere Effekte, nachdem Yamazaki und der Rest des Teams, die an Godzilla Minus One gearbeitet haben, ihre Magie eingesetzt haben, um den Film so gut aussehen zu lassen, wie er es mit einem kürzeren Budget tat.