Godzilla Minus One Minus Colour zeigt sich in einem dramatischen, monochromen Trailer

Die übergroße Horror-Eidechse kehrt zurück, aber diesmal in einer klassischen, nach Nostalgie duftenden Version, die Erinnerungen an vergangene Tage weckt. Godzilla Minus One Minus Colour ist auf Netflix angekommen, und sie feiern mit einem kurzen Trailer.

Viel Arbeit ist in die neue monochrome Fassung des Films geflossen, die nicht nur auf das Original von 1954 anspielt, sondern auch die Ernsthaftigkeit der Emotionen betont, dieGodzilla Minus One darstellt. Ein klarer Kontrast zu z.B. MonsterVerse und seinem bunten, exhibitionistischen Ansatz.

In einem Interview mit The Wrap beschrieb der Produzent des Films den Film wie folgt:

"Das Original 'Godzilla' von 1954 ist natürlich in Schwarz-Weiß. Aber das allein hat unser Interesse daran geweckt, wie ein 'Godzilla'-Film aussehen würde, der mit moderner Technologie in Schwarz-Weiß erstellt wurde. Aber allein das Entfernen der Farbe würde nicht die gleiche Art von Emotion hervorrufen, die wir dem Publikum vermitteln wollten, weshalb wir uns an den Koloristen gewandt haben und tatsächlich verschiedene Teile jeder Aufnahme maskiert und den Kontrast von Hand angepasst haben, anstatt einfach auf die Schaltfläche 'Farbe entfernen' zu drücken."

Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Hast du Lust auf Godzilla Minus One Minus Colour?