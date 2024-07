Godzilla Minus One /Minus Colour erscheint nächsten Monat auf Netflix

HQ

Die allmächtige Eidechse der Tiefe bereitet sich auf einen weiteren großen Auftritt vor, und dieses Mal in einer speziellen Schwarz-Weiß-Version, die die Schöpfer Godzilla Minus One/Minus Colour getauft haben.

Die monochrome Version des Films wird am 1. August auf Netflix Premiere feiern und Takashi Yamazaki, der bei dem japanischen Hit Regie führte, hat mit seinem Team hart an dieser neuen Veröffentlichung gearbeitet und hatte Folgendes zu sagen (danke, Bloody Disgusting):

"Es ist nicht nur monochrom, sondern Schnitt für Schnitt. Ich ließ sie Anpassungen vornehmen und dabei verschiedene Matten voll ausnutzen, als ob sie einen neuen Film erstellen würden.

"Was ich anstrebte, war ein Stil, der aussah, als wäre er von Meistern der Schwarzweißfotografie übernommen worden. Wir waren in der Lage, die Textur der Haut und die Details der Szenerie zu entdecken, die in den fotografierten Daten verborgen waren.

"Dann tauchte ein furchterregender Godzilla auf, genau wie der in der Dokumentation. Durch den Verzicht auf Farbe entsteht ein neuer Sinn für die Wirklichkeit. Bitte leben Sie und widerstehen Sie weiterer Angst im Theater."

Godzilla Minus One/Minus Colour wird auch in der kommenden 4K-Veröffentlichung des Films enthalten sein, für diejenigen unter Ihnen, die den Film in einem physischen Format besitzen möchten.

Freuen Sie sich auf Godzilla Minus One/Minus Colour ?