Godzilla Minus One-Fortsetzung im ersten Teaser enthüllt

Die Fortsetzung von Takashi Yamazakis Oscar-prämiertem Hit Godzilla Minus One wurde enthüllt. Die Fortsetzung von Godzilla Minus One, die erstmals Ende letzten Jahres enthüllt wurde, ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie groß der erste Film von Fans und Kritikern aufgenommen wurde.

Vor ein paar Stunden wurde auf dem Godzilla Fest der Titel des zweiten Films enthüllt, zusammen mit einem kurzen Teaser, den ihr euch unten ansehen könnt. Der neue Film heißt Godzilla Minus Zero. Auch wenn das wie ein Rückschritt erscheinen mag, ist dieser Film eine Fortsetzung von Minus One, und wenn man darüber nachdenkt, ist -1 plus 1 gleich 0, was man leicht als Minus Null bezeichnen kann.

Abgesehen von seltsamer Mathematik wird der Film wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn wir wichtigere Details über ihn sehen können. Die Handlung wird im Moment größtenteils unter Verschluss gehalten, aber es ist möglich, dass der Film schon nächstes Jahr erscheint, also halten Sie die Augen offen für weitere Details.