Godzilla Minus One bekommt eine Schwarz-Weiß-Version

Godzilla Minus One war ein großer Hit. In Japan und den USA hat der Film es geschafft, das Publikum anzuziehen und das kultigste Monster des gesamten Kinos im großen Stil zurückzubringen.

Um sowohl den Erfolg von Godzilla Minus One zu feiern als auch langjährigen Fans eine Erinnerung an die Vergangenheit des Monsters zu geben, wird nun eine Schwarz-Weiß-Version des Films veröffentlicht. Der Film ändert sich außer der Farbkorrektur nicht viel, aber für diejenigen, die ihn sehen wollen, ist bisher nur eine Veröffentlichung in Japan geplant.

Unten gibt es einen Trailer, aber er ist auf Japanisch, so dass es schwierig sein wird, ihn zu verstehen, es sei denn, du hast auf Duolingo geübt. Der Schwarz-Weiß-Schnitt des Films wird am 12. Januar in Japan veröffentlicht.

Würdest du Godzilla Minus One schwarz auf weiß sehen?