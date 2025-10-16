GodsTV wird einen "ehrgeizigen und irgendwie psychopathischen" transmedialen Ansatz verfolgen

Es ist immer häufiger zu sehen, dass Videospiele sich anderen Medien zuwenden, um ihre Erzähl- und Erzählmöglichkeiten zu erweitern. Die Idee der Transmedia ist größer als je zuvor, und das ist etwas, das der kommende, von Fernsehinhalten inspirierte Shooter/Slasher GodsTV ebenfalls anzapfen wird.

Während unseres letzten Auftritts auf der BCN Game Fest haben wir uns mit dem Creative Director und Gründer von developer Melbot, Josema Roig getroffen, um mehr über den transmedialen Ansatz zu erfahren, den sie für GodsTV haben.

"Wir sind also sehr ehrgeizig und in Bezug auf bestimmte Dinge irgendwie psychopathisch", beginnt Roig. "Ursprünglich waren wir auf der Suche nach einem Partner, der zum Beispiel einige Animationen für das Spiel machen sollte. Und dann haben wir die Jungs von Spud Gun kontaktiert, die das Team hinter Mashed auf YouTube sind - und sie haben fünf Millionen Abonnenten - und mein ursprünglicher Vorschlag war: 'Hey, wir würden gerne etwas für das Spiel machen'. Und sie sagten: 'Was ist mit YouTube-Inhalten? Wie wäre es mit einer Zeichentrickserie?' Also dachten wir uns: 'Alter, das wäre toll', weil wir die Kosten für die Art und Weise, wie wir das Spiel und die TV-Serie machen, senken können. Die Idee ist, mit einigen kürzeren Episoden zu beginnen, in denen die Anwärter vorgestellt werden, und mit der Zeit während des Early Access eine Möglichkeit zu haben, sich mit der Show und dem Spiel zu identifizieren.

"Das ist also etwas, das eine Art Geheimnis ist. Aber wir wollen Dinge einführen, die außerhalb des Spiels passieren und auf die wir uns im Spiel beziehen. Aber man muss sich die Show ansehen, um das ganze Ding zu verstehen. Und dann wird es Dinge geben, die in der Animation passieren und die wir im Spiel beantworten. Sie möchten also das volle Erlebnis haben? Du musst es dir auf YouTube ansehen, und dann hast du das Spiel, um es durchzuspielen."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, um auch mehr über den aktuellen Stand des Spiels zu erfahren und darüber, was Melbot tun muss, bevor das Spiel im Early-Access-Zustand veröffentlicht wird.