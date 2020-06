Gods & Monsters: Unfertige Entwicklerversion landet als Orpheus mit Zelda BotW-Mechanik auf Stadia

Ubisoft musste am Donnerstag ein kleines Schlamassel erleben, da auf den sozialen Medien mehrere Videos von einem Projekt namens Orpheus aufgetaucht sind. Hinter dem Namen steht das Spiel, das wir bislang als Gods & Monsters kennen. Eine kleine Demo dieses Abenteuers wurde auf Googles Stadia hochgeladen und mehrere Personen konnten sich diesen unfertigen Build anschauen. Eurogamer hat mit Ubisoft über den Vorfall gesprochen und erfahren, dass diese Version etwa ein Jahr alt sein soll. Das hat man an mehreren Baustellen erkannt, beispielsweise wurden nicht alle Objekte und Figuren ordnungsgemäß dargestellt.

Während die Titelheldin durch die Welt läuft und mit verschiedenen NPCs sprach, konnten wir auch Kämpfe und vor allem die Klettermechanik sehen, was sehr stark an die vereinfachten Systeme aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert. Viele der Videos mussten mittlerweile gelöscht werden, obwohl ihr natürlich noch welche findet. Google hat sich auf Anfrage von Kotaku für den Vorfall entschuldigt und die Datei natürlich ebenfalls offline genommen.

Gods & Monsters werden wir nächsten Monat auf der Ubisoft Forward sehen und dort soll das Game wohl auch einen neuen Namen erhalten - Orpheus. Was wir bislang vom Titel gesehen haben, wirkt wie eine solide Mischung aus Assassin's Creed Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit sehr bunter Präsentation.