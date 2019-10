Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine und Watch Dogs: Legion verzögert

Nachdem wir gestern Abend erfuhren, dass The Last of Us: Part II auf Mai nächsten Jahres verschoben wurde, konnten wir es erst gar nicht so richtig glauben, dass Ubisoft ebenfalls Verzögerungen bestätigte. Gleich drei ihrer kommenden Spiele wurden nach hinten geschoben, namentlich das bunte Zelda-Abenteuer Gods & Monsters, die Standalone-Mehrspielererfahrung Rainbow Six: Quarantine und das antizipierte Watch Dogs: Legion. All diese Titel werden im Geschäftsjahr 2020/21 (d.h. zwischen April nächsten Jahres und März 2021) veröffentlicht.

Hervor geht das aus dem aktuellen Finanzbericht des Unternehmens, der die Anleger über aktuelle Geschehnisse informiert. Ubisoft musste ihre selbstgesteckten Wirtschaftsziele massiv senken (Nettobuchungen lagen vorher 2,185 Milliarden Euro, neuerdings 1,450 Milliarden Euro). Ihren eigenen Schätzungen zufolge werde sich ihr Betriebsergebnis für das aktuelle Geschäftsjahr im Bereich zwischen 20 und 50 Millionen Euro befinden, nicht, wie zuvor angenommen, im Bereich von 480 Millionen Euro.

Gründe dafür sind die verhältnismäßig niedrigen Einnahmen aus The Division 2, sowie der dramatische Start von Ghost Recon: Breakpoint. Die Verzögerung bereitet Ubisoft jedoch darauf vor, "fünf AAA-Spiele" im kommenden Geschäftsjahr veröffentlichen zu können. Die erwarteten Geschäftseinnahmen für die nächsten Quartale wurden entsprechend angepasst.

"In den letzten Jahren haben wir viele qualitativ hochwertige Titel ausgeliefert, ein Portfolio diversifizierter Franchise-Unternehmen aufgebaut und die digitale Transformation unseres Geschäfts erfolgreich durchgeführt. Wir haben unsere Aktivitäten für den PC sowie in Asien und im eSports erheblich ausgeweitet und weiter ausgebaut. Wir haben unsere Uplay-Plattform weiterentwickelt und können nun auf einen sehr robusten Software-Katalog zurückgreifen, der im zweiten Quartal erneut über unseren Erwartungen lag. [Positiv hervorgestochen sind] Rainbow Six: Siege und Assassin's Creed Odyssey", sagte CEO Yves Guillemot.

Guillemot fügte hinzu, dass diese Verzögerungen beschlossen wurden, um sicherzustellen, dass jedes der betroffenen Spiele qualitativ hochwertige Produkte werden.

