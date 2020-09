Gods and Monters: Ubisoft bestreitet Gerüchte um Monster-Energy-Klage

Als Ubisoft kürzlich Gods & Monsters wieder einführte, hatte das Spiel plötzlich einen anderen Titel - Immortals: Fenyx Rising. Obwohl die Entwickler behaupteten, dieser Name sei eine kreative Entscheidung gewesen, die den Fokus des Spiels besser widerspiegeln würde, tauchte schnell ein anderes Szenario auf. Angeblich habe die Energy-Drink-Marke Monster Energy Druck ausgeübt, da ihnen die Namensrechte am Term "Monster" gehören. In ihren Rechtsdokumenten spricht sich das Unternehmen gegen die Gründung der Marke Gods & Monsters aus, da sie befürchten, dass ihre Kunden die beiden Produkte möglicherweise verwechseln könnten.

Ubisoft widerspricht diesen Berichten und hält hartnäckig daran fest, dass sie den ursprünglichen Titel von vornerein gar nicht wollten. Ein Vertreter sagte VGC gegenüber Folgendes: "Die Namensänderung für Immortals: Fenyx Rising spiegelt eine kreative Entscheidung wider und ist kein Ergebnis rechtlicher Angelegenheiten. Wie in der Vergangenheit erwähnt, ermöglichte uns die zusätzliche Entwicklungszeit, unsere ursprüngliche Vision noch weiter voranzutreiben und neue Wege für das Spiel zu erkunden."

Kauft ihr ihnen diese Erklärung ab?