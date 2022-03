Godfall stampft in einigen Wochen über Xbox-Konsolen und Steam

HQ

Xbox- und Steam-Nutzer werden das Actionspiel Godfall ab dem 7. April nachholen können, wie Counterplay Games via Kurzmitteilung bekanntgibt. Der Titel erscheint in der sogenannten "Ultimate Edition" und die vereint verschiedene DLC-Inhalte in sich. Das Game ist bereits seit 2020 auf Playstation-Konsolen und im Epic Games Store erhältlich.

Am 7. April werden die Entwickler ein umfangreiches Update veröffentlichen, das neue Progressionsmechaniken und Late-Game-Herausforderungen einführt. In Zukunft werdet ihr eure Rüstungsklassen durch das Sammeln und Aufrüsten bestimmter Energiesplitter verstärken können, um auf diesem Wege neue Talente freizuschalten. In der Geschichte wird es ebenfalls einige Anpassungen geben, aber das sind kleine Details (zwei Nebenfiguren werden in Neben-Quests eingebunden und ein Charakter kommentiert eure Aktionen in der Kampagne ab und zu).

Darüber hinaus möchte Counterplay Games einige spielmechanische Änderungen vornehmen, um auf das Feedback der Spieler zu reagieren. Während der Kämpfe löst gutes Timing neue Combo-Attacken aus und nach einem Treffer haben die Spieler die Chance, sich schneller wieder aufzurappeln. Außerdem darf man sich im Koop-Modus nun endlich wiederbeleben. Die Entwickler erlauben Spielern von Godfall in Zukunft auch, ihr Inventar aufzuräumen und ihr werdet drei Ausrüstungs-Setups anlegen dürfen, zwischen denen jederzeit gewechselt werden kann.

Der Spielmodus "Edler Turm der Prüfungen" wird euch Waffen mit drei primären Eigenschaften ausspucken, falls ihr die Herausforderungen überwindet, die Counterplay Games vorsieht. Die Gegner skalieren bis zum Level 150 mit und ihr müsst mehrere Bosse gleichzeitig bekämpfen. Noch schwieriger scheint die Raid-Herausforderung "Geisterreich" zu sein, die sechs Godfall-Spieler erfordert. Man muss sogenannte "Seelen der Ahnen" und Buffs aufsammeln, um anschließend die fiesesten Bosse des Spiels zu vermöbeln.