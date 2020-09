Godfall sammelt Mitte November auf PC und PS5 Ausrüstung

Die PS5-Präsentation von Sony hat das Startdatum und die Preise ihrer beiden Konsolenmodelle bestätigt und deshalb müssen jetzt einige Spiele-Termine konkretisiert werden. Gearbox' "Loot-Slasher" Godfall wurde von Anfang an als Starttitel der PS5 bestätigt und deshalb war es keine echte Überraschung, als der Entwickler Counterplay Games ihr Hack&Slash-Action-RPG am Abend auf den 12. November datierte. Auf dem PC erscheint das Game bereits an diesem Tag, die europäischen Playstation-5-Spieler müssen sich noch eine Woche länger gedulden.

