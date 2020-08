Godfall: Ausführliche Entwicklerpräsentation mit Langschwert und Doppelklingen

Keith Lee von Counterplay Games sprach am Abend ausführlich über Godfall, ein Actionspiel, das Gearbox Publishing cool unter dem Term "Looter-Slasher" vermarkten möchte - klar, sie haben ja auch den Looter-Shooter Borderlands 3 gemacht. Das präsentierte Material soll angeblich auf einem Development-Kit einer Playstation 5 aufgenommen worden sein und es kommt zumindest ohne nennenswerte Framerate-Einbußen aus. Im Video werden noch einmal die grundlegenden Gameplay-Säulen des Third-Person-Hack'n'Slay-Spiels erläutert, anschließend werden zwei der fünf Klassen und ein kurzer Ausschnitt aus einem Bosskampf präsentiert.

Godfall wird als ein 3D-Actionspiel mit Fokus auf Charakterprogression beschrieben. Spieler schlüpfen in die Rolle eines göttlichen Kriegers, der einen verrückt gewordenen Gott stoppen möchte. Weil der sich nicht zu erkennen geben möchte, verhauen wir seine Schergen so lange, bis er sich uns endlich offenbart - wahlweise alleine oder mit bis zu zwei Online-Begleitern. Der Titel soll Ende des Jahres als "komplettes Paket" erscheinen, ohne Mikrotransaktionen oder ausstehende Erweiterungen, heißt es im Video.

Lee macht in seiner Präsentation deutlich, dass Godfall zwar auf Loot-Progression setzt, gleichzeitig müssen die Spieler die entsprechenden Klassen aber auch beherrschen, um erfolgreich zu sein. Der Kampf scheint vor allem aggressive Spieler ansprechen zu wollen, obwohl wir jederzeit in die Defensive wechseln können, um uns in letzter Sekunde vor Schaden zu bewahren und feindliche Attacken ggf. umzulenken. Unser Schild können wir auch auf Feinde werfen und natürlich eignet es sich, um zum Gegenangriff anzusetzen.

Counterplay Games demonstriert anschließend verschiedene Attacken und Fähigkeiten der Langschwert- und Doppelklingen-Klasse. Fünf Waffengattungen gibt es insgesamt, die Langwaffen-Varianten (ein zweihändiger Hammer, ein zweihändiges Langschwert und Stangenwaffen) werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt offenbart und detailliert. Godfall ist für PS5 und PC geplant.