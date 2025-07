Godbreakers Vorschau: To The Sky will einen Hack 'n' Slash Zufluchtsort liefern

HQ

Vielleicht habt ihr gesehen, dass der Publisher Thunderful gerade ein neues Projekt vorgestellt hat, das er verwirklicht und das vom schwedischen Entwickler To The Sky stammt. Bekannt als Godbreakers, ist dies ein actiongeladener Hack 'n' Slash, der sich am besten in einem kooperativen Format eignet und sich um Spieler dreht, die mächtige Bosse jagen und bekämpfen, indem sie eine Reihe von Fähigkeiten und unterschiedlich gestalteten Charakterarchetypen einsetzen. Zusätzlich zu der Ankündigung, die gerade gemacht wurde, hatte ich den Luxus, das Spiel bereits in Form eines kurzen Demo-Builds testen zu können, den ihr jetzt über Steam selbst erleben könnt.

Für den Anfang ist es erwähnenswert, dass dieser Demo-Build nur einen grundlegenden Vorgeschmack auf das Gesamtprodukt gibt, das To The Sky auf der ganzen Linie vorstellen will. Es beinhaltete einen kurzen Einblick in die Erzählung und das Worldbuilding dahinter, es bot die Möglichkeit, ein Biom zu betreten und gegen eine kleine Auswahl an Feindtypen zu kämpfen, bevor man gegen einen von vielen möglichen Bossen kämpfte, die alle ein paar Archetyp-Optionen verwendeten. Der Punkt ist, dass es leicht ist, sich von der Demo-Version zu lösen und das Gefühl zu haben, dass das Spiel im Moment etwas eindimensional ist, und das war etwas, das mir auch nach 30 Minuten Spielzeit aufgefallen ist, da klar war, dass es sich um ein Produkt handelt, bei dem es darum geht, in ein Level zu fallen und sich dann seinen Weg durch Horden von Feinden zu bahnen. wobei der Gameplay-Zyklus nicht viel weiter darüber hinausgeht. Ich werde diesen Punkt jedoch hier belassen, da das vollständige Spiel zweifellos mehr Möglichkeiten bieten wird, das Gameplay zu erweitern und zu differenzieren.

Was die Geschichte betrifft, so drehen sich die Grundzüge darum, dass der Spieler zu einem Helden wird, der die Aufgabe hat, ein künstlich intelligentes Wesen mit ungebundenem Potenzial zu vernichten, das als Monad bekannt ist, alles auf Befehl himmlischer Wesen. Dies führt zu einer Geschichte, in der man durch verschiedene Biome reist und verschiedene Bosse jagt, um die Monad zu schwächen und schließlich zu zerstören. Was eine Geschichte angeht, ist sie brauchbar. Es gibt Elemente, die einen in den Bann ziehen und einen dazu bringen, Fragen zu stellen, Fragen, bei denen man darüber nachdenkt, wie die Welt entstanden ist. Anstatt einem traditionellen Erzählfaden zu folgen, wird dies dann durch Datenprotokolle und verschiedene Kodexeinträge entpackt, die die Erzählung tropfen lassen, was für den verliebten Fan ausreichen sollte, sich aber für die Massen als etwas zu lässig erweisen könnte.

Aber das ist auch ein guter Ansatz, weil Godbreakers eine sehr, sehr klare Gameplay-First-Struktur hat. Es ist sofort offensichtlich, dass To The Sky massiven Wert darauf gelegt hat, die Mechanik perfekt und hochgradig verfeinert zu bekommen, und das zeigt sich in der Praxis, wenn Godbreakers sehr flüssig spielt, mit kreativen Kernentscheidungen, die erfahrene Hack 'n' Slash-Fans besänftigen werden. Egal, ob es sich um ein einfaches, aber leicht verkettebares Kampfsystem handelt, das einfach zu erlernen, schwer zu meistern ist, oder um die Tatsache, dass man sprinten kann, um Schläge und Fähigkeiten abzubrechen, es sind diese kleinen Elemente, die zeigen, dass To The Sky versteht, was eine großartige Kampfsuite ausmacht, die sich lohnend und fesselnd anfühlt.

Ich würde auch sagen, dass das Archetyp-Design auch stark ist, obwohl das auch daran liegt, dass wir einfach zwei Optionen getestet haben, aber diese beiden Optionen hatten nicht nur einzigartige Fähigkeiten und Waffen, sie spielten sich grundlegend unterschiedlich. Zum Beispiel war die Lancer eine schnelle und flüssige Option mit Speer, die sich durch schnelle Schläge und agile Bewegungen auszeichnete, während die Pillar eine sperrige Rammbock-verwendende, schwerfällige und trägere Option war, die Art von Archetyp, die perfekt für heftige Schläge und großen Schaden geeignet war, während man auf dem Weg dorthin Treffer riskierte. Auch dies in Kombination mit einer anständigen Sammlung von Gegnertypen, die jeder auf unterschiedliche Weise angreift (sei es frontal, aus der Ferne, aus der Tiefe, die Liste geht weiter), bedeutet, dass sich der Kampf lohnend anfühlt.

Die erfahrenen Hack'n'Slash-Spieler da draußen fragen sich vielleicht, was To The Sky in Bezug auf das Buildcrafting genau macht, und ich freue mich, berichten zu können, dass es ein umfassendes System gibt. Wenn man Feinde, Mini-Bosse und Bosse besiegt, erhältt man im Wesentlichen Gegenstände, die man aktivieren und seinem Build hinzufügen kannt. Diese können die Erhöhung des kritischen Schadens sein, die Verbesserung der Heilung, wenn man einen Heiltrank konsumiert, das Hinzufügen von Kettenblitz- oder Giftschaden zu Angriffen, und sie werden auf eine Hades -ähnliche Weise serviert, bei der man fast entscheiden muss, was man mit seinem Build machen möchte, um sicherzustellen, dass man nicht ständig mächtige Upgrades durch das nächste glänzende Ding ersetzt, das erscheint. Es gibt zwei Hauptarten von Upgrades, wobei eine in die fünf Kern-Upgrade-Slots passt und der Rest attributähnliche Verbesserungen sind, die gestapelt werden können, wenn du mehr in der Wildnis oder in Händlergeschäften in Levels findest. Es gibt auch zusätzliches Buildcrafting in Form von Echoes einzuführen, aber diese waren im Demo-Build nicht aktiv.

Zu guter Letzt wird jeder, der sich ein paar Minuten Zeit genommen hat, um sich Godbreakers anzusehen, feststellen, dass es ein ziemliches Hyper Light Aussehen hat, und das bedeutet das Umgebungs- und Leveldesign, und sogar die Gegnerdesigns sind sehr auffällig, mit vielen Farben und visuellen Effekten, die gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Aber auch hier gilt: Der Erfolg von Godbreakers hängt davon ab, wie es gelingt, die Kernstruktur und das Design weiterzuentwickeln, die Spieler herauszufordern und sie zu ermutigen, sich zu verbessern und aus ihren Fehlern zu lernen. Wir werden sehen, ob To The Sky dies in naher Zukunft erreicht, wenn wir mehr von Godbreakers sehen, bevor es irgendwann später in diesem Jahr auf PC und PS5 veröffentlicht wird.