Godbreakers erscheint am 23. Oktober für PC und PlayStation 5

Das Hack-and-Slash-Projekt des schwedischen Studios To The Sky nimmt Gestalt an, und nach einem Sommer, in dem viele Leute es dank der Veröffentlichung der Demo auf Steam ausprobieren konnten (wir selbst hatten im Juli auch Zugang zu einer Vorabversion), scheint sich der Entwickler bereit zu fühlen, uns seine Multiplayer-Schlachten in der Vollversion anzubieten.

Godbreakers hat einen neuen Trailer veröffentlicht und darin wurde uns mitgeteilt, dass das Veröffentlichungsdatum für das Spiel auf PC und PS5 auf den 23. Oktober festgelegt wurde, also sind es nur noch knapp drei Wochen, bis wir sehen, wie dieses Roguelite-Koop-Action-Spiel, in dem man es mit Horden von Feinden aufnimmt, ihre Kräfte stiehlt und sie gegen sie einsetzt, ausgeht.

Interessant, nicht wahr? Schaut es euch unten an.