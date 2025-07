Godbreakers bringen dieses Jahr Hack'n'Slash-Action auf PC und PS5

Der Publisher Thunderful hat der Welt gerade das Spiel Godbreakers vorgestellt, ein Action-Hack'n'Slash-Projekt des schwedischen Entwicklers To The Sky. Der Titel ist ein kooperatives Erlebnis, in dem eine Gruppe von Spielern zusammenkommt, um Bedrohungen zu bekämpfen und es mit riesigen Bossen aufzunehmen, alles unter dem Befehl mächtiger himmlischer Wesen.

Godbreakers, das später in diesem Jahr für PC und PS5 erscheint, wird als ein Spiel beschrieben, das "frenetische Koop-Action für 1-4 Spieler" bietet, alles kombiniert mit einer Vielzahl von Gameplay-Elementen, darunter die Fähigkeit , "Feinde mitten im Kampf zu schwächen und ihre Fähigkeiten zu absorbieren, um das Blatt im Kampf zu wenden, Energie aufzuladen, nimm ihre Macht und entfessle dann einen Godbreak: einen verheerenden Angriff, der die eigene Kraft des Feindes gegen sie einsetzt."

Uns wurde gesagt, dass Godbreakers Action bieten wird, die sich über sechs Biome erstrecken, von denen jedes mit einzigartigen Feinden, Gefahren und Herausforderungen gefüllt ist. Es wird auch eine Reihe von Charakter-Archetypen zu meistern geben, die es den Spielern ermöglichen, aufregende und komplexe Builds zu erstellen, die mit dem taktischen Gameplay kombiniert werden können, das sogar flüssige Bewegungen und Mechaniken wie Sprints bietet, um Bewegungen mitten in der Action abzubrechen.

Wir kennen zwar noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber ihr könnt euch den Godbreakers -Enthüllungstrailer unten ansehen und sogar unsere Vorschau auf das Spiel lesen, nachdem wir unsere Erfahrungen mit einem Demo-Build gemacht haben, den ihr jetzt auf Steam erleben könnt.