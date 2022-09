God of War-Entwickler Cory Barlog macht einen Unterschied zwischen Kritik und Belästigung

HQ

Cory Barlog ist bekannt als das Gesicht der God of War-Entwicklung, und er hat zu vielen Dingen etwas zu sagen. Jetzt hat er seine eigene Sicht darauf gegeben, was Kritik ist und was nur Belästigung ist. Kurz gesagt, "Kritik ist gut. Belästigung ist Bullsh*t".

Viel zu oft scheinen leidenschaftliche Fans zu vergessen, dass sie echte Menschen kritisieren (oder belästigen), die Jahre damit verbracht haben, diese Spiele zu entwickeln. Deshalb gibt es einen Unterschied zwischen Kritik und Belästigung.

Barlog bezieht sich auf einen Twitter-Kommentar, der bereits gelöscht wurde. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass der Kommentar ziemlich brutal gewesen sein muss. Lasst uns alle daran denken, dass Spieleentwickler auch Menschen sind.

God of War: Ragnarök erscheint am 9. November 2022.