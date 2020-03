God of War verliert "Nur auf Playstation"-Plakette, erklimmt Kratos nun PC?

God of War ist eines der beliebtesten Spiele dieser Konsolengeneration, obwohl es exklusiv auf der Playstation 4 erhältlich ist. Es scheint jedoch so, dass diese Exklusivität bald enden könnte, zumindest gibt es eine Entwicklung, die diese These unterstützt. Ein sehr aufmerksamer Internetnutzer hat entdeckt, dass das Spiel auf der offiziellen Playstation-Webseite in den USA das Label "Nur auf Playstation" verloren hat. Nun kann man sich fragen, warum Sony diese Eigenwerbung entfernt.

Einige hoffen drauf, dass Kratos' Abenteuer bald auf anderen Plattformen erscheint, womöglich auf dem PC? Als Anlass für diese Vermutung werden Horizon: Zero Dawn und Death Stranding genommen, ebenfalls zwei Spiele, die bislang lediglich auf der PS4 bereitstehen und in Kürze auf dem PC erscheinen werden. Game Director Cory Barlog hat bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass er das erstaunliche Actionspiel gerne auf weiteren Plattformen sehen würde.

Hermen Hulst, der Chef der weltweiten Playstation-Studios, scheint dieser Politik ebenfalls offen gegenüberzustehen und da sich God of War bereits auf der Playstation 4 als Kassenschlager erwiesen hat, ist es eine naheliegende Vermutung, dass ähnliche Erfolge auch auf anderen Plattformen wiederholt werden können.

Im Moment gibt es keine offiziellen Bestätigungen für diese Theorien, da sich Sony noch nicht zur Entfernung der Etikette geäußert hat. Für die meisten Gamer wäre es aber sicher eine willkommene Überraschung, God of War auf dem PC oder einem anderen System genießen zu können. Denn am Ende des Tages können doch alle zufrieden sein, tolle Spiele spielen zu können.

