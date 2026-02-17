God of War und God of War: Ragnarök erzielten über 1,4 Milliarden Dollar Einnahmen

HQ

Falls Sie sich gefragt haben, warum wir letzte Woche nicht eine, sondern zwei große God-of-War-Ankündigungen von Sony erhalten haben sowie eine angeblich bevorstehende Enthüllung später in diesem Jahr, dann hier Ihre Antwort. Es scheint, dass beide jüngsten God of War-Spiele für Sony mehr als 1,4 Milliarden Dollar Einnahmen eingebracht haben.

Das kommt von Rich Fleider, einem leitenden Managing Producer of Art bei Sony Santa Monica. In einem Update auf seinem LinkedIn-Profil (über GamingBolt) teilte Fleider einige interessante Informationen über die Spiele, an denen er gearbeitet hat. Dort sehen wir die 1,4-Milliarden-Dollar-Summe von God of War und dessen Fortsetzung von 2022, eine Summe, die er noch bei Sony Santa Monica erreicht hat.

Fleider ist nicht mehr im Studio und sucht derzeit wie so viele andere Spieleentwickler nach Arbeit. Er beendete seine Arbeit bei Sony Santa Monica laut LinkedIn im Jahr 2023, was bedeutet, dass die Umsatzsumme für God of War und God of War: Ragnarök über die von ihm genannten 1,4 Milliarden Dollar hinaus gestiegen sein könnte. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Sony so viel Wert auf dieses langlebige IP legt.