God of War startet heute auf PC, doch Windows-11-Nutzer sollten aufpassen

God of War (2018) ist nicht länger ein Playstation-Exklusivspiel, denn heute erscheint das Abenteuer von Santa Monica Studio auf dem PC. Ihr könnt an dieser Stelle nachlesen, was wir von der PC-Adaption halten und das könnte für den einen oder anderen von euch womöglich ratsam sein. Wir sind während des Testens leider auf einige technische Probleme gestoßen, die das hervorragende Spielerlebnis etwas gemindert haben.

Einem unserer Tester gelang es zum Beispiel nicht, das Spiel auf einem leistungsstarken Windows-11-System zu starten. Die Installation des Spiels via Steam verlief ohne Auffälligkeiten, doch das Spiel wollte aus unbekannten Gründen nicht unter dem neuen Betriebssystem von Windows booten. Als der gleiche Nutzer auf Windows 10 wechselte, konnte er das Spiel genießen, allerdings stellte er einigen Probleme fest, die wahrscheinlich mit der Speichernutzung zusammenhängen (Näheres dazu in unserem Test).

Außerdem haben wir bemerkt, dass das Button-Layout bei Verwendung von Third-Party-Playstation-Controllern nicht immer korrekt auf dem Bildschirm angezeigt wird. God of War unterstützt den PS4-Dualshock-Controller, sowie den Dualsense-Controller der PS5 nativ, aber falls ihr zufällig einen der verfügbaren PS-Layout-Controller von Drittanbietern verwendet, dann ist nicht gewährleistet, dass das Spiel die korrekten Tastenbefehle anzeigt. Wir haben in einem Setup beispielsweise bemerkt, dass Xbox-Eingabeaufforderungen anstelle der tatsächlichen Tasten verwendet wurden. Solche kleinen Probleme lassen sich sicherlich ganz schnell aus der Welt schaffen, aber wer das Abenteuer von Kratos und Atreus heute direkt beginnt, stolpert möglicherweise darüber.

Wie bei vielen anderen PC-Spielen auch erwarten wir, dass die Kompatibilität von God of War in den kommenden Wochen ausgeweitet wird. Leistungssteigerungen lassen sich nicht zuletzt auch durch Software-Updates der Grafikkartenhersteller erreichen. Nvidia plant beispielsweise einen Patch, der DLSS für das Spiel aktiviert. Sony hat uns auch bereits zu verstehen gegeben, dass einige der von uns genannten Punkte mit zukünftigen Updates nachgebessert werden.