God of War: Sons of Sparta angekündigt und veröffentlicht

Wir waren nicht lange im Jahr 2025, als Gerüchte über ein kleineres God of War-Spiel die Runde machten. Ursprünglich war geplant, diesen 2D-Action-Plattformer letztes Jahr zu veröffentlichen, daher dachten manche von euch vielleicht, die Gerüchte seien gefälscht, als das nicht passiert ist. Nun, ich habe großartige Neuigkeiten.

Das Santa Monica Studio hatte die Ehre, den heutigen State of Play mit zwei großen Ankündigungen abzuschließen. Das erste war die Bestätigung, dass sie God of War, God of War II und God of War III neu machen. Wir sprechen hier nicht von Remastern, sondern von echten Remakes mit der neuen Engine und vielem mehr, daher müssen wir darauf noch warten, selbst nachdem wir einige Teaser im herausragenden Valhalla-Update von God of War: Ragnarök gesehen haben. Deshalb hat uns TC Carson, der ursprüngliche Synchronsprecher von Kratos, eine letzte Überraschung bereitet, indem er verkündete, dass das, was God of War: Sons of Sparta genannt wird, nicht nur real ist, sondern gerade auf der PS5 verfügbar ist!

Dieser 2D-Action-Plattformer spielt in Kratos' Jugend, da wir endlich sein Training im Agoge mit seinem Bruder Deimos erleben werden. Das bedeutet, dass Kratos seine ikonischen Klingen oder Axt nicht mehr haben wird, da Speer und Schild früher seine bevorzugten Werkzeuge waren. Dazu noch etwas Magie dank göttlicher Artefakte namens Gaben des Olymps, und vielleicht verstehe ich, warum ich diesen Artikel hier beende, um sofort God of War: Sons of Sparta zu spielen. Schau dir einfach den coolen Trailer unten an.