Was machst du, wenn dein erklärtes Ziel darin besteht, die größten IPs deines Portfolios zu entwickeln und zu erweitern, damit sie immer mehr Konsumenten erreichen, du aber nicht die internen Ressourcen hast, weil Spiele so verdammt lange brauchen und eine TV-Serie oder ein Film das nicht allein schaffen kann? Sony muss in letzter Zeit ein wenig über diese Frage nachgedacht haben, und mit dem letzten Schattenabwurf von God of War: Sons of Sparta haben wir ein paar weitere Sätze zu der Antwort hinzugefügt, die mit Lego Horizon Adventures begann: Du lagerst kleinere Studios aus – und arbeitest mit ihnen zusammen. Und genau wie Lego Horizon Adventures zeigt God of War: Sons of Sparta, dass es schwierig ist, das Qualitätsniveau der Hauptspiele zu erreichen. Denn auch wenn das Spiel von Mega Cat Studios (mit etwas Hilfe vom Erzählteam von Sony Santa Monica) ein sympathisches Projekt mit mehreren guten Eigenschaften ist, sind wir weit entfernt von den generationsbestimmenden Spielen, die die God of War-Reihe oft angeboten hat. Das Ganze ist nie größer als die Summe seiner Teile, denn keiner von ihnen überragt, sondern ist entweder gewöhnlich oder ungleichmäßig, und deshalb kann God of War: Sons of Sparta weder ernsthaft als God of War-Spiel noch als Metroidvania empfohlen werden. Ein Genre, dem das Spiel übrigens ehrfürchtig beibleibt.

Die Geschichte ist ein gutes Beispiel für die Ungleichheit. Zum ersten Mal seit 2013 sind wir wieder in Griechenland. Nicht nur das, sondern die Zeit wurde ganz zurück in Kratos' Teenagerjahre zurückgedreht, als er als junger, ehrgeiziger Spartaner in Begleitung seines Bruders Deimos außerhalb der Stadtmauern aufbricht, um nach ihrem unbeholfeneren Mitbürger Vasilis zu suchen. Es beginnt träge und leidet unter schwacher Synchronisation (zumindest in der von uns gespielten Synchronisation), offensichtlich eine Folge davon, dass Erwachsene den jugendlichen Kratos und den Tween Deimos spielen. Doch langsam findet die Geschichte ihren Halt, während sich die Handlung entfaltet und Kratos und Deimos sich als Charaktere entwickeln. Es wirkt immer noch wie eine klare Ablenkung von der allgemeinen God of War-Mythologie, aber keine uninteressante.

Ein weiteres Beispiel ist das Kampfsystem. Es gibt viele gute Ideen im Spiel, aber sie werden dadurch enttäuscht, dass es grundsätzlich nicht genug Spaß macht, um Gegner zu verprügeln, die ebenfalls manchmal abschalten, was die Dynamik der Kämpfe nicht verbessert. Eine der guten Ideen ist das Upgrade-System, das wie eine einfachere Version von Ragnarök wirkt und es dir erlaubt, Speer und Schild so zu modifizieren, dass du deine Standardkombination änderst oder einen neuen Spezialangriff bekommst. Mega Cat Studios hat sich klugerweise dafür entschieden, die Anzahl der Materialien und die Häufigkeit, mit der man sie findet, zu begrenzen, was so gut ausbalanciert ist, dass sich das Aufrüsten der Spitze deines Speers oder deines Gürtels tatsächlich wie ein Ereignis anfühlt. Zusammen mit deinem Fertigkeitenbaum und den Fähigkeiten, die du im echten Metroidvania-Stil kontinuierlich erwirbst, sorgt das dafür, dass dein Kampfstil im Spiel gut weiterentwickelt wird. Das ist großartig, besonders da es nicht so lustlos gewirkt hätte, die klassische Galerie von Zyklopen, Satyrn, Skorpionen und allem, was sonst noch das antike Griechenland bevölkerte, zu verprügeln. Man spürt die Schläge auf die Gegner einfach nicht, weil die Animationen fehlen und der Ton nicht das nötige Feedback liefert. Eine große Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass unmittelbarer Kampf schon immer ein Markenzeichen der Serie war.

Andere Elemente sind eher durchschnittlich. Das gilt zum Beispiel für die visuellen Elemente, die eine wunderschöne und recht malerische Pixelkunst mit viel Tiefe in den Bildern bieten. Aber der Standard unter seinen Konkurrenten ist hoch, und obwohl es schön aussieht, wirkt es wie eine Billigversion des in jeder Hinsicht überlegenen Blasphemous 2. Es hätte God of War: Sons of Sparta gepasst, eine härtere und schmutzigere Welt darzustellen, denn Laconia hat etwas seltsam harmloses und klares, das nicht wirklich zur Geschichte der Serie passt. Ich kann auch auf das Kartendesign hinweisen, das größtenteils klassisch Metroidvania ist, ohne zu viele Schnickschnack, oder auf die Fähigkeiten, die dir ständig von den Göttern verliehen werden, die sich zum einen etwas zu ähnlich sind und die Art und Weise, wie du die Welt erkundest, nicht ausreichend verändern. Eine Ausnahme ist das Geschenk von Nike, das natürlich ein Paar Schuhe ist, mit denen man Zugang zum Weitsprung und zum klassischen Doppelsprung hat. Ersteres macht besonders Spaß zu spielen, da es Anforderungen an Anlauf und Timing gibt.

Doch trotz der Ausnahmen setzt sich das Muster fort. God of War: Sons of Sparta fällt nie flach, aber es wird auch nie zu einem wirklich spannenden Erlebnis, was enttäuschend ist, wenn wir es mit einem neuen Spiel in einer der besten Sony-Serien zu tun haben. Tatsächlich ist es das erste eigenständige Spiel der Reihe seit Ragnarök aus dem Jahr 2022. God of War war schon immer ein Standardträger für PlayStation, sodass wir, auch wenn wir es mit einem Nebenprojekt zu tun haben, mehr erwarten können. Und es gibt etwas Flaches und entschieden Unfilmisches an Sons of Sparta, das nicht zu dem ansonsten klaren und, ja, filmischen Standard passt, den besonders die neuesten Spiele gesetzt haben: Die unsanfte Art, wie man neue Fähigkeiten erlangt; der abrupte Übergang vom Gameplay zu den Zwischensequenzen; und die verschwommene Bearbeitung, wenn man zwischen den Tempeln der Götter reist. Kurz gesagt, es fehlt ihm an Feinschliff und altmodischem Flair.

Ja, es ist enttäuschend, und wie gesagt, diese Enttäuschung hat viel mit dem Erbe zu tun, das aufrechterhalten werden muss. Denn wenn man Sons of Sparta zu seinen eigenen Bedingungen trifft, gibt es auch Dinge zu lieben.

Ich habe den Fortschritt bereits gelobt, der einen Anreiz gibt, nach Upgrades zu suchen, die jugendliche Kratos stärken können. Mir gefällt auch, wie Mega Cat Studios kleine Rätsel integriert, hauptsächlich navigierender Natur, die dir Zugang geben, Kratos zu verbessern. Es kann eine kleine Plattform-Sequenz oder ein Rätsel sein, das keinen großen Umweg erfordert, aber eine angemessene Belohnung bietet. Solche Ablenkungen sind archetypische God of War, und hier fängt Mega Cat Studios wirklich das Wesen der Serie ein.

Und vielleicht noch wichtiger, besonders mit der Beteiligung des Erzählteams von Santa Monica im Hinterkopf, fängt die Geschichte in kleinerem Maßstab viele der zwischenmenschlichen Konflikte ein – die God of War 2018 und Ragnarök (sowie Valhalla) so fesselnd machten. Kratos' Ambitionen, die ihn zielstrebig und schwierig machen, werden in einer bodenständigeren Erzählung offengelegt, und mehrere Ebenen werden subtil zu seiner Beziehung zu seinem Bruder Deimos und den Göttern des Olymps hinzugefügt. Und es ist großartig, TC Carson wieder als Kratos zu hören – auch wenn seine Rolle als Erzähler begrenzt ist.

Das ändert jedoch nichts daran, dass God of War: Sons of Sparta eine enttäuschende Erfahrung ist. Ich hatte von dem ersten Spin-off seit 2010 mehr solide Handwerkskunst und viel mehr Flair erwartet. Aber Mega Cat Studios, Barlog und Santa Monica sollten nicht den Mut verlieren, denn die Idee ist gut genug. Ich hatte einfach mehr von der Umsetzung erwartet. Also lasse mich mit meinem Lieblingszitat aus dem weit überlegenen God of War Ragnarök abschließen, gesprochen von einem zukünftigen Kratos in Sons of Sparta: Sei nicht traurig, sei besser!