God of War-Schöpfer liefert eine vernichtende Rezension zu Sons of Sparta: "Eine der schlechtesten Entscheidungen, die das God of War-Team je getroffen hat"

Im Rahmen der letzten Woche State of Play sorgte die God of War-Reihe für großes (wenn auch polarisierendes) Aufsehen, indem sie die Show abrundete und eine Trilogie von Remakes ankündigte, die wahrscheinlich noch Jahre entfernt sein sollten, und dann ein Spiel shadowdroppte, das inkonsistent aufgenommen wurde.

Manche genießen ihre Zeit mit God of War: Sons of Sparta, das Spiel liegt derzeit bei einem Metascore von 75 auf Metacritic und auch bei 71 User Score, aber der Serienschöpfer David Jaffe ist alles andere als beeindruckt.

In einem neuen Video auf seinem YouTube-Kanal teilt Jaffe einige Gedanken über Sons of Sparta und wie das Spiel "beleidigend", "generisch und langweilig" und "eine der schlechtesten Entscheidungen des God of War-Teams je ist." Spar dich nicht, Jaffe.

Vollständig erklärte er: "Ich habe etwas mehr als eine Stunde des neuen GOD OF WAR-Spiels GOD OF WAR-Sons of Sparta gespielt! Es ist gut gemacht, aber generisch und langweilig. Es ist auch eine der schlechtesten Entscheidungen, die das God of War-Team je getroffen hat. Seine bloße Existenz ist extrem verwirrend. Und beleidigend."

Er erklärte außerdem, dass das Spiel "beleidigend" sei, und wies darauf hin, dass es eine "Unfähigkeit, die Lizenz zu respektieren" habe.

Jaffes vollständige Gedanken zu Sons of Sparta könnt ihr unten lesen, und für mehr vom Spiel bleibt dran für unsere Rezension in den kommenden Tagen.