God of War-Schöpfer: "Der neue God of War sieht schrecklich aus und wird sich nicht gut verkaufen"

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Sonys Stream am Dienstagabend scheint die meisten zufriedengestellt zu haben, nicht zuletzt dank eines etwas langsameren Tempos, das den Spielen die Gelegenheit gab, im Mittelpunkt zu stehen. Das Spiel, das die meiste Aufmerksamkeit erhielt, war das letzte: God of War: Laufey, das angekündigt, gezeigt und bestätigt wurde, dass es bald erscheinen wird.

Egal wie man es betrachtet, es scheint ein unglaublich technisch ausgefeiltes Abenteuer zu werden, aber Kratos muss hier zurücktreten, während Faye die Hauptrolle übernimmt. Nach den Online-Kommentaren zu urteilen, scheinen viele zufrieden zu sein, aber nicht alle. Eine der kritischsten Stimmen ist die des Schöpfers der gesamten God of War-Reihe, David Jaffe, der in einem Livestream erklärte, dass es absolut schrecklich aussieht.

Eines der Dinge, mit denen er am meisten zu kämpfen scheint, ist, dass es sich nicht mehr wie ein God of War-Spiel anfühlt:

"Das mit dem Gott des Krieges allerdings. Wenn es nicht God of War heißen würde, fühlt es sich an wie einer dieser Trailer, an den man sich erinnern muss, und dann denkt man: 'Oh ja, ich erinnere mich, das ist irgendwie cool.'

Es ist God of War... Ich bin nicht begeistert davon, aber natürlich werde ich es spielen, streamen und darüber sprechen... "

Dann zieht er den großen Vorschlaghammer und schlägt das Spiel in Stücke, wobei er erklärt, dass es nicht nur schrecklich ist, sondern auch kommerziell floppen wird:

"Ich finde es schrecklich. Ich meine... Ich finde es schrecklich. Ich glaube nicht, dass es das verkaufen wird, was sie brauchen."

Erfahren Sie hier mehr über God of War: Laufey (und schauen Sie sich den Trailer an). Was hältst du von dem Spiel und Jaffes Sichtweise darauf?