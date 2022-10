God of War: Ragnaröks Launch-Trailer debütiert

HQ

God of War: Ragnarök ist fast da. Die von Santa Monica Studio entwickelte Fortsetzung ist weniger als zwei Wochen vom Start entfernt, und obwohl das wahrscheinlich immer noch länger ist, als viele von Ihnen warten möchten, versucht das kalifornische Unternehmen, diese Wartezeit zu erleichtern, indem es einen weiteren Trailer serviert.

Dieses Mal ist es der Launch-Trailer, der gefallen ist, und dies gibt einen weiteren Blick auf die nächste Reise, die Kratos und Atreus unternehmen werden, und gibt auch einen Einblick in die Art von Schauplätzen, Feinden und neuen Gesichtern, die sie auf dem Weg treffen werden.

Schaut ihm unbedingt zu und schaut euch auch an, God of War: Ragnarök selbst zu spielen, wenn es am 9. November auf PlayStation-Konsolen erscheint.