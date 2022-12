God of War: Ragnaröks Game Director würde gerne ein Castlevania-Spiel machen

HQ

Es gab Berichte und Geschichten, dass Santa Monica Studio bereits viel auf dem Teller hat, obwohl es erst vor ein paar Wochen den gefeierten God of War: Ragnarök ausgeliefert hat. Das PlayStation-Studio denkt zweifellos über seine nächste große Veröffentlichung nach, während es seine Publishing-Abteilung nutzt, um andere kleinere Projekte in die Wildnis zu bringen, aber mit Ragnarök in den Büchern, woran würde Game Director Eric Williams als nächstes gerne arbeiten, wenn er wählen könnte?

Castlevania scheint es. Im Kinda Funny Spoilercast-Podcast enthüllte Williams kürzlich, dass er eine Gelegenheit lieben würde, seine Handschuhe in Konamis ikonischer Serie zu bekommen.

"Ihr könnt es schaffen, weil ihr das Publikum der Welt hier habt ... Ich weiß nicht, was ich als nächstes mache, aber wenn mir jemand diese Castlevania-Lizenz gibt, würden wir das gerne machen."

Würdest du gerne sehen, wie ein Castlevania-Spiel aussehen würde, wenn es von dem Studio gehandhabt würde, das uns God of War gegeben hat, und von dem Mann geleitet würde, der Ragnarok geleitet hat?