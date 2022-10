God of War: Ragnaröks Altersfreigabe bestätigt, dass es nichts für Kinder sein wird

HQ

Wir sind jetzt nur noch wenige Tage davon entfernt, dass PlayStation Studios und Santa Monica Studios enthüllen, dass God of War: Ragnarök Gold geworden ist und bereit ist, am 9. November zu starten, also lasst uns mit den am wenigsten überraschenden Neuigkeiten über das Spiel aufwärmen.

Das Entertainment Software Rating Board hat gerade seine Altersfreigabe für God of War: Ragnarök veröffentlicht, und es ist offensichtlich ein M für reif, was bedeutet, dass es von unserem PEGI eine 18+ erhalten wird. Warum? Nun, weil:

"Die Spieler erkunden verschiedene Reiche und liefern sich einen frenetischen Nahkampf gegen menschenähnliche Räuber und fantastische Kreaturen (z. B. Zentauren, Trolle, Drachen). Die Spieler verwenden Äxte und angekettete Klingen, um Feinde zu bekämpfen, was oft zu großen Blutspritzeffekten und Zerstückelung führt. Die Spieler können Finishing-Angriffe ausführen, die eine Pfählung aus nächster Nähe über Klingen- und Handwaffen darstellen. Wiederholte Axtschläge auf den Hals einer Kreatur führen zur Enthauptung. Die Wörter "f**k" und "sh*t" sind im Spiel zu hören."

Das bedeutet, dass Kratos' letztes Abenteuer in der nordischen Mythologie die Tradition der Serie fortsetzen wird, in fünf Wochen einige brutale visuelle und akustische Dinge zu liefern, also freue dich auf ein süßes Gameplay und unsere Rezension in dem, was ich erwarte, wird Anfang November sein.