God of War: Ragnarök-Entwickler schließt sich Monoliths Wonder Woman an

HQ

Mila Pavlin, die zuvor für Sony Santa Monica gearbeitet hat, um die Barrierefreiheitsfunktionen für God of War: Ragnarök zu entwickeln, ist nun Monolith Productions beigetreten, dem Entwickler von Mittelerde: Mordors Schatten und Schatten des Krieges.

Pavlin lobte Monoliths Engagement für Barrierefreiheit auf Twitter und deutete stark an, dass sie in diesem Spiel eine ähnliche Rolle spielen wird wie in God of War: Ragnarok. Während wir immer noch nicht viel über das Wonder Woman-Spiel wissen, scheint dieser Schritt darauf hinzudeuten, dass die Entwicklung einige interessante Sprünge macht.

Wir haben bereits gesehen, dass Sony einige großartige Schritte zur Verbesserung der Barrierefreiheit unternommen hat, aber diese Bemühungen eines anderen Entwicklers zu sehen, ist ermutigend. Wie bereits erwähnt, wissen wir nicht viel über Monoliths Wonder Woman-Spiel und haben seit Ende 2021 keinen Trailer oder anderes Werbematerial gesehen.

Dennoch, mit einem Nemesis-System, das ins Spiel kommt, und Monolith dahinter, gibt es bereits einige vielversprechende Elemente. Hoffentlich kann 2023 weitere Neuigkeiten auf unseren Weg bringen.