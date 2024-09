God of War: Ragnarök wird auf Steam mit Rezensionen bombardiert

HQ

God of War: Ragnarök wurde gerade für PC veröffentlicht und wurde fast sofort auf Steam mit Rezensionen bombardiert. Dies geschieht anscheinend hauptsächlich aus Protest gegen Sonys umstrittene Anforderung, dass ein PSN-Konto erforderlich ist, um es auf Steam zu spielen, obwohl das Spiel keine Online-Funktionen hat, wo es in mehreren Regionen/Ländern nicht möglich ist, ein Konto zu erstellen und eine Menge zusätzlicher Arbeit erforderlich ist (z. B. das Einreichen eines Fotobeweises, wer man ist).

Ein Benutzer schreibt beispielsweise:

"Die Tatsache, dass dieses Spiel, ein SINGLEPLAYER-Spiel, Sie dazu zwingt, sich bei einem Netzwerk anzumelden, das für Datenschutzverletzungen berüchtigt ist, ist absolut lächerlich."

Ein anderer Kommentator erklärt seine Unzufriedenheit so:

"Die PSN-Account-Anforderung (für ein reines Singleplayer-Spiel) ist jedoch absoluter Sony-Bullhacke. Ich habe während einer 4-stündigen Autofahrt auf die harte Tour gelernt, dass selbst wenn du deinen ersten Start auf dem Steamdeck durchführst, es nur abstürzt, wenn du dich beim Start nicht bei PSN anmeldest, während du offline bist. Absolut schreckliches Design von Sony. 100% kaufen Sie nicht, wenn das Ihr Erlebnis ruiniert."

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat God of War: Ragnarök über 6000 Nutzerbewertungen auf Steam und eine gemischte Gesamtbewertung von Benutzern. Zusätzlich zu den Anforderungen an ein PSN-Konto scheinen mehrere PC-Spieler ein wenig mit der Leistung des Spiels zu kämpfen, wobei es scheint, dass das Spiel "langsamer" wird und die Leistung langsam immer schlechter wird, je mehr Sie es spielen. Darüber hinaus scheinen sich einige über die Unterstützung von Handcontrollern verschiedener Marken (einschließlich Sonys eigener) zu beschweren. In einer Rezension können wir lesen:

"Repariere die verdammte Controller-Steuerung. Der Controller funktioniert nur, wenn er die Steam-Eingabe verwendet, die zufällig nicht mehr funktioniert. Wenn du versuchst, die Tasten im Spiel zu ändern, wirst du zur Steam-Eingabe weitergeleitet, aber wenn du sie dort änderst, ändert sich die Eingabeaufforderung im Spiel nicht."

God of War: Ragnarök hat einen langsamen Start auf Steam hingelegt und es nach dem Eröffnungswochenende nicht geschafft, auch nur die Hälfte der maximalen Anzahl gleichzeitiger Spieler zu erreichen, die das Original hatte. Wir vermuten, dass die Mixed -Bewertung und all die Beschwerden den Umsatz nicht gerade weiter ankurbeln werden.