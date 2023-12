HQ

Es ist erst ein paar Tage her, dass Santa Monica Studio offiziell die kostenlose Valhalla-Erweiterung von God of War: Ragnarök angekündigt hat, also ist es irgendwie verrückt, dass sie in ein paar Stunden verfügbar sein wird. Das bedeutet auch, dass einige von euch vielleicht nicht verstehen, worum es bei diesem Update geht, weshalb Bruno Velazquez und Mihir Sheth vor die Kamera getreten sind, um 5 der wichtigsten Dinge über Valhalla zu zeigen und zu erklären.