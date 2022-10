God of War: Ragnarök macht dem Hype für die Geschichte gerecht

HQ

Eines der Dinge, auf die sich die meisten von uns bei God of War einigen können, ist, dass die Geschichte erstaunlich ist, so dass es verständlich ist, dass dieser Aspekt auch das ist, woran die meisten die höchsten Erwartungen an die kommende Fortsetzung haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Santa Monica Studios beschlossen haben, eine neue Reihe von Videos hinter den Kulissen zu starten, indem sie darüber sprechen.

Das Video unten enthält einen Teil von God of War: Ragnaröks Autorenteam fasst einige der wichtigsten Dinge zusammen, die im letzten Spiel passiert sind, wie Ragnarök darauf aufbaut, wie es war, ein so ehrgeiziges Spiel während der Pandemie zu machen und ihre Gedanken darüber, diesen nordischen Teil der Saga nach nur zwei Spielen zu beenden.

Das Video am nächsten Dienstag wird sich auf die Kämpfe des Spiels konzentrieren, also denke ich definitiv, dass es sich lohnt, dann hierher zurückzukehren.