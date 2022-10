God of War: Ragnarök ist fertig und bereit für den Start im November

HQ

Als Sie wirklich mitteilten, dass God of War: Ragnarök wie erwartet in Nordamerika mit M für reif bewertet wird, sagte ich auch, dass wir die Bestätigung erhalten würden, dass die Entwicklung des Spiels innerhalb weniger Tage abgeschlossen ist. Nun, hier ist die gute Nachricht.

Die leitenden Entwickler von Santa Monica Studio haben enthüllt , dass God of War: Ragnarök Gold geworden ist, was bedeutet, dass es in die Massenproduktion geschickt wird, so dass jeder es am 9. November in die Hände bekommen kann.