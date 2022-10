God of War: Ragnarök ist 40 Stunden lang

HQ

God of War war ungefähr 40 Stunden lang für die meisten Leute, die die Hauptgeschichte beendeten und die meisten Nebenquests und andere Dinge erledigten. Und es scheint, als würde God of War: Ragnarök etwas Ähnliches anbieten. Insider Gaming berichtet, dass die Hauptgeschichte des Spiels etwa 20 Stunden lang ist, wobei 161/2 Stunden Gameplay und der Rest Zwischensequenzen sind.

Wenn Sie ein Completionist sind, gibt es zusätzliche 20 Stunden zu genießen, von denen 19 Gameplay (und 1 Stunde Zwischensequenzen) sind. Alles in allem sieht es so aus, als hätten wir 40 Stunden mit Kratos zu verbringen, wenn God of War: Ragnarök am 9. November für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.