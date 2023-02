God of War Ragnarök gewinnt bei den DICE Awards 2023

HQ

Während Ihre Augen vielleicht an der State of Play-Präsentation gestern Abend klebten, fanden auch die DICE Awards statt, die die besten im Gaming-Kalender 2022 feierten.

Es überrascht nicht, dass die beiden Spiele, die die meisten Auszeichnungen erhielten, God of War Ragnarök und Elden Ring waren, die sieben bzw. fünf Siege holten. God of War Ragnarök schaffte es jedoch nicht, die Auszeichnung zum Spiel des Jahres mit nach Hause zu nehmen, da diese prestigeträchtige Trophäe erneut an den Elden Ring ging.

Sehen Sie sich die Liste der Auszeichnungen und Gewinner unten an:

Herausragende Leistung in der Animation



Cuphead - Der köstliche letzte Gang



Elden Ring



GEWINNER - God of War Ragnarok



Horizon Verbotener Westen



Moos: Buch 2



Herausragende Leistung in der Art Direction



Call of Duty: Modern Warfare 2



GEWINNER - God of War Ragnarok



Horizon Verbotener Westen



Streuner



Das Callisto-Protokoll







Herausragende Leistung im Charakter



Call of Duty: Modern Warfare 2 - Alejandro Vargas



God of War Ragnarok - Atreus



GEWINNER - God of War Ragnarok - Kratos



Horizon Verbotener Westen - Aloy



Rückkehr nach Monkey Island - Guybrush Threepwood



Herausragende Leistung in der Originalkomposition



A Plague Tale: Requiem



GEWINNER - God of War Ragnarok



Horizon Verbotener Westen



Metal: Hellsinger



Moos: Buch 2



Herausragende Leistung im Audiodesign



A Plague Tale: Requiem



Call of Duty: Modern Warfare 2



GEWINNER - God of War Ragnarok



Gotham Knights



Somerville



Herausragende Leistung in der Geschichte



Elden Ring



GEWINNER - God of War Ragnarok



Ich war ein jugendlicher Exokolonist



UNSTERBLICHKEIT



NORCO



Herausragende technische Leistung



A Plague Tale: Requiem



GEWINNER - Elden Ring



God of War Ragnarok



Horizon Verbotener Westen



Teardown



Actionspiel des Jahres



Bajonetta 3



Geerdet



Neonweiß



Sifu



GEWINNER - Vampire Survivors



Abenteuerspiel des Jahres



GEWINNER - God of War Ragnarok



Horizon Verbotener Westen



NORCO



Streuner



TUNIKA



Kampfspiel des Jahres



JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R



GEWINNER - MultiVersus



Rumbleverse



SpiderHeck



DER KÖNIG DER KÄMPFER XV



Rennspiel des Jahres



F1 22



GEWINNER - Gran Turismo®7



Need for Speed Unbound







Rollenspiel des Jahres



Bürgerschläfer



GEWINNER - Elden Ring



Seltsamer Westen



World of Warcraft: Drachenflug



Xenoblade Chroniken 3



Sportspiel des Jahres



EA SPORTS FIFA 23



Mario Strikers: Battle League



MLB Die Show 22



NBA 2k23



GEWINNER - OlliOlli World



Strategie-/Simulationsspiel des Jahres



GEWINNER - Zwergenfestung



IXION



Marvel's Midnight Suns



Zaubertränke-Handwerk: Alchemisten-Simulator



Warhammer 40,000: CHaos Gate - Dämonenjäger



Immersives Reality-Spiel des Jahres



Kosmonisches Hoch



Moos: Buch 2



GEWINNER - Red Matter 2



Tenatkulär



Der letzte Uhrbeweger



Herausragende Leistung für ein unabhängiges Spiel



UNSTERBLICHKEIT



Neonweiß



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



GEWINNER - TUNIK



Vampir-Überlebende







Handyspiel des Jahres



Diablo Unsterblich



Gibbon: Jenseits der Bäume



UNSTERBLICHKEIT



GEWINNER - MARVEL SNAP



Poinpy



Online-Spiel des Jahres



Call of Duty: Modern Warfare 2



EA SPORTS FIFA 23



GEWINNER - FINAL FANTASY XIV: Endwalker



MARVEL SCHNAPPSCHUSS



Rumbleverse







Herausragende Leistung im Game Design



GEWINNER - Elden Ring



God of War Ragnarok



MARVEL SCHNAPPSCHUSS



TUNIKA



Vampir-Überlebende



Herausragende Leistung in der Spielregie



GEWINNER - Elden Ring



God of War Ragnarok



Horizon Verbotener Westen



UNSTERBLICHKEIT



TUNIKA



Spiel des Jahres