God of War: Ragnarök feiert nächste Woche das 20-jährige Jubiläum der Serie mit einem kostenlosen Update

God of War ist eine dieser Serien, die es definitiv schon eine Weile gibt, und um ihr 20-jähriges Jubiläum zu feiern, hat Santa Monica Studio jetzt einige wirklich gute Neuigkeiten. In einem relativ großen Update (wenn man bedenkt, dass es kostenlos ist) am 20. März werden sie etwas namens Dark Odyssey für God of War: Ragnarök veröffentlichen.

Dark Odyssey wird zweifellos denjenigen bekannt sein, die der Serie schon eine Weile treu sind, da es der ursprüngliche Codename des ersten Spiels war, bevor schließlich God of War als Titel für das Franchise ausgewählt wurde. Dark Odyssey ist auch stark in der Vergangenheit des Hauptcharakters der Serie, Kratos, verwurzelt (aus den frühesten Spielen, die in der griechischen Mythologie spielen) und in God of War 2 trug Kratos zum Beispiel eine gleichnamige Rüstung. Diese Rüstung wird im kommenden Update enthalten sein, und sowohl Freya als auch Atreus erhalten neue Looks für Waffen und andere Spielgegenstände.

Dies ist auf jeden Fall eine schöne Feier zum 20-jährigen Jubiläum der Serie, während es gleichzeitig ein guter Rückblick auf die griechische Mythologie ist, in der God of War spielte.