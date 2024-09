God of War: Ragnarök erreicht nicht ein Drittel der PC-Spitzenspielerzahl des ersten Spiels

HQ

God of War: Ragnarök wurde vor knapp zwei Jahren für PlayStation 4 und 5 veröffentlicht und war ein Riesenerfolg, vor allem wenn es um Kritiken geht. Das Ende von Kratos' nordischer Saga brachte einen potenziellen Anwärter auf das Spiel des Jahres, als nichts mehr konnte, um Elden Ring daran zu hindern, nach der Krone zu greifen.

Jetzt ist God of War: Ragnarök auf dem PC verfügbar, und obwohl man vielleicht denken könnte, dass es zum Erfolg bestimmt war, nachdem das erste Spiel ein großer Hit auf der Plattform war, scheint es, dass PC-Spieler einfach nicht so interessiert an der zweiten Runde der Neun Reiche sind. Laut SteamDB erreichte das Spiel bei seiner gestrigen Veröffentlichung einen Spitzenwert von nur 22.967 Spielern. Das ist weniger als ein Drittel des Spitzenwerts des ersten Spiels, der im Januar 2022 bei 73.529 lag.

Vielleicht sehen PC-Spieler eine PlayStation-Veröffentlichung auf Steam nicht mehr als Neuheit an. Es gibt so viele großartige Spiele, die man im Moment spielen kann, dass ein Spiel, das fast zwei Jahre alt ist, nicht ganz den Reiz von etwas Neuem hat. Diese Spitzenspielerzahl könnte im Laufe des Wochenendes sicherlich noch steigen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie das God of War 2018 zu diesem Zeitpunkt übertreffen wird.

Warum glaubst du, dass God of War: Ragnarök auf dem PC nicht so gut abgeschnitten hat?