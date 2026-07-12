God of War: Laufey wird eine physische Veröffentlichung mit einer Disc bekommen

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Während Sonys "nicht-E3"-Event kündigten sie den nächsten Teil der God of War-Saga an. Diesmal werden wir jedoch nicht als Kratos spielen; stattdessen übernehmen wir die Rolle einer weiblichen Gottheit namens Laufey (Faye).

Obwohl wir uns den Titel gut ansehen konnten und ein paar Screenshots bekamen, wissen wir immer noch nicht genau, wann er veröffentlicht wird – oder überhaupt in welchem Jahr. Viele gingen wahrscheinlich davon aus, dass es 2027 sein würde, und das scheint jetzt der Fall zu sein, da Sony Santa Monica es indirekt bestätigt hat.

Über X heißt es, dass God of War: Laufey "auf Disc verfügbar sein wird." Da Sony kürzlich bestätigt hat, dass es ab Januar 2028 keine Spiele mehr auf Disc veröffentlichen wird, deutet das vernünftigerweise darauf hin, dass das Spiel auch vor diesem Zeitpunkt veröffentlicht wird. Es wird somit eines der letzten (vielleicht sogar das allerletzten, je nachdem, wann es im Laufe des Jahres erscheint) sein, für die Sony jemals eine richtige physische Edition herausbringen wird.