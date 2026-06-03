God of War Laufey enthüllt, steht Faye im Mittelpunkt

Sony beendete den heutigen State of Play mit einem Knall und enthüllte das nächste große Kapitel der God of War-Reihe. Die Wendung? Kratos ist zugunsten von Laufey zurückgetreten, auch einfach Faye genannt und die Mutter von Atreus.

God of War Laufey wird erneut vom preisgekrönten Santa Monica Studio entwickelt, mit Cory Barlog als einer der führenden kreativen Kräfte hinter dem Projekt. Der Trailer bot einen ersten Blick auf ein Abenteuer, das offenbar parallel zu oder nach den Ereignissen der neuesten Spiele stattfindet, und erforschte zugleich neue Aspekte der Mythologie der Serie.

Der Trailer zeigte außerdem mehrere faszinierende Begleiter und Umgebungen, die von verschiedenen Mythologien inspiriert sind, wobei sowohl ägyptische als auch asiatische Einflüsse spürbar waren.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Stattdessen bekamen wir einen umfangreichen Trailer mit 20 Minuten reinem Gameplay, und es ist klar, dass der Fokus diesmal auf schnellerer Bewegung, akrobatischeren Kämpfen und dem Einsatz von Magie statt reiner roher Gewalt liegt.

Freust du dich auf dieses neue Abenteuer mit Faye?