God of War-Komponist über Sony Santa Monica: "Ich würde sofort wieder dort arbeiten"

Der Komponist von God of War und Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Bear McCreary, blickt auf eine bewegte Karriere in Film, Film und Spielemusik zurück. Nach mehr als 20 Jahren, in denen wir unsere Lieblingstracks und -themen entwickelt haben, ist es schwierig, ein Universum zu finden, in dem er nicht die Gelegenheit hatte, herumzuspielen.

In einem kürzlichen Interview mit Gamereactor beschreibt McCreary es als "eine Peinlichkeit des Reichtums". Aber als er gefragt wurde, ob es Kollaborateure oder IPs gibt, mit denen er gerne wieder zusammenarbeiten würde, lobte er das God of War-Studio Sony Santa Monica.

"Sony Santa Monica gehört definitiv zu meinen Lieblingskollaborateuren." sagte McCreary. "Sie sind einfach wunderbare Menschen. Im Laufe der Jahre haben sie mir wirklich das Gefühl gegeben, ein Teil des Teams dort zu sein, obwohl es Leute gibt, die schon seit 20 Jahren an God of War arbeiten."

"Ich sage zu ihnen, ich bin ein Neuling, und sie sagen: Du arbeitest hier schon seit 11 oder 12 Jahren. Ich gehöre nicht zu den alten Hasen, aber ich bin auf dem Weg dorthin", fuhr er fort. "Ich liebe es, dort zu arbeiten. Ich würde sofort wieder dort arbeiten."

McCreary hob auch die Arbeit mit den Marvel- und Star Wars-IPs als einige der wichtigsten Highlights hervor. Für etwas wie God of War ist es jedoch schwer, sich die Spiele ohne McCrearys charakteristischen Sound vorzustellen. Es gibt Gerüchte, dass Sony Santa Monica an einem weiteren God of War arbeitet, und wenn sie sich als wahr herausstellen, hoffen wir, dass McCreary für den Soundtrack zur Verfügung stehen wird.

