God of War, Herr der Ringe-Komponist Bear McCreary über Traumprojekte, Charakterthemen und sein neues Rockkonzert

Von Battlestar Galactica bis Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Wenn Sie sich an ein starkes Thema aus einer Fernsehsendung, einem Film oder einem Spiel erinnern können, könnte es wahrscheinlich aus dem Kopf von Bear McCreary stammen. Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit dem Komponisten zu sprechen, und trotz eines Stromausfalls, der unser Interview bedrohte, nahm McCreary den Anruf und unsere Fragen wie ein absoluter Profi an. Schauen Sie sich das vollständige Gespräch unten an:

F: Also, ihr habt ein neues Rockalbum, The Singularity, das auch eine Show beinhaltet. Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal durch Europa zu touren, und wie hast du deine Karriere darin verdichtet?

McCreary: "Weißt du, The Singularity wurde aus etwas geboren, das ich schreibe, seit ich 16 Jahre alt bin, oder? Wie der Song "Escape From The Machines", den ich geschrieben habe, als ich 16 war und das Demo erst gestern veröffentlicht habe, also ist es immer in meinem Kopf herumgelaufen. Aber in den letzten 20 Jahren habe ich mich hauptsächlich auf die Vertonung von Musik für Medien, für Film, Fernsehen und Videospiele konzentriert. Und ich glaube, es hat sich summiert, dass ich es wirklich vermisst habe, vor einem Publikum zu stehen."

"Ich habe während meiner Zeit mit Battlestar Galactica vor 15 Jahren viele Konzerte gegeben. Ich bin live aufgetreten, ich habe das Thema von God of War gespielt, als God of War 2018 herauskam. Ich habe Blood Upon the Snow mit Hozier gespielt, als God of War Ragnarök herauskam. Ich hatte diese Gelegenheiten, diese Auftritte zu machen, und ehrlich gesagt, fing es einfach an, mich zu belasten, als ob ich das noch mehr tun möchte, aber ich will nicht auf diese Gelegenheiten warten, weil ich diese Gelegenheit nutzen möchte. So fing die Singularität also wirklich an. Ich habe ein Konzept-Rock-Album geschrieben, das anfangs einfach etwas war, was ich live machen wollte. Aber dann wuchs es irgendwie und ich fing an, meine Freunde einzuladen und meine Freunde von Freunden zu fragen. Und ehe man sich versieht, gibt es Slash und Serge Tonkin und Corey Taylor und Scott Ian und Jens Kidman und Joe Satriani und Guthrie Coven und Rufus Wainwright. Es wurde diese wirklich coole Ansammlung von Leuten, die ich kenne, und Leuten, die ich kennengelernt habe. Und dann war es an der Zeit, es auf die Straße zu bringen, Mann. Und kombinieren Sie es, wie Sie sagten, mit allem anderen."

"Es ist nicht die Singularity-Tour. Es ist die Themes and Variations Tour. Es ist ein bisschen von allem. Für mich schließt sich damit der Kreis. Und ich spiele ein Musikstück, das ich mit 16 geschrieben habe. Und ich spiele Musik von God of War und Battlestar Galactica und neue Rocksongs, die ich mit Künstlern wie Serge und Rufus geschrieben habe. Und für mich ist es eine Art Feier all der Musik, auf die ich mich in den letzten 20 Jahren so gefreut habe. Und in der Lage zu sein, alles in ein Set zu packen, alle unter ein Dach zu bringen und es durchzuziehen. Es ist ziemlich aufregend."

F: Wie du sagst, du schreibst, du performst, aber es gibt auch diese Graphic Novel im Anhang. Hier ist eine Menge los. Zunächst einmal, wie finden Sie die Zeit? Und zweitens, willst du mehr solche Sachen machen? Zum Beispiel, dass du dich kreativ mit Dingen verzweigst, mit denen dich die Leute vielleicht nicht sofort in Verbindung bringen?

McCreary: "Ich meine, das tue ich definitiv. Wie du schon sagtest, habe ich mit einer Konzept-Rock-Platte begonnen und dann eine Graphic Novel namens The Singularity erstellt, die von Image Comics veröffentlicht wurde. Und wie das Album selbst ist es auch ein Gigant, der aus 16 verschiedenen Künstlern aus der gesamten Branche besteht, die diese wirklich coole Sci-Fi-Geschichte erzählen, die mit meinem Album verbunden ist. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin auch in der Endphase der Entwicklung eines Musicals, das für den Broadway gedacht ist. Das ist ein weiterer Bereich der Kreativität, den ich sehr genieße. Ich denke, das alles ist eine Reaktion darauf, dass ich so lange Musik für die Geschichten anderer Leute geschrieben habe und das liebe, aber zu erkennen, dass es andere Wege gibt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, und dass ich mich nicht einschränken möchte. Ich weiß nicht, was sich sonst noch am Horizont abzeichnet. Ich habe auf jeden Fall Spaß mit all dem Zeug. Und ich liebe es immer noch, Film-, Fernseh- und Videospielmusiken zu vertonen. Das gebe ich nicht auf. Es ist eine sehr aufregende Zeit."

"Wie finde ich die Zeit? Ich schlafe nicht viel. Ich habe keine Hobbys. Das ist es, was ich tue."

F: Sie haben diese heftige Erfahrung mit diesen fantastischen Welten in den Filmen, von Godzilla über Battlestar Galactica bis hin zu Herr der Ringe: God of War, wie Sie bereits erwähnt haben. Glaubst du, dass es etwas Besonderes gibt, das zu dir in diese weiten Welten passt, das völlig jenseits unserer Vorstellungskraft liegt und das du mit deinen Partituren einfangen konntest? Oder denkst du, dass es vielleicht etwas ist, das dir im Laufe der Zeit immer mehr in den Schoß fällt?

McCreary: "Ich bin absolut in Sci-Fi, Fantasy und Horror eingetaucht. Andere Genres begannen meine Aufmerksamkeit in der High School zu erregen. Und ich bin wirklich in den klassischen Film und den ausländischen Film eingetaucht. Aber wirklich, mein Herz, es ist wie Star Wars, Aliens, The Thing, Highlander. Dies sind die Geschichten, die Conan der Barbar, Star Trek, Willow, Herr der Ringe. Es ist, als gäbe es so viele Dinge, dass ich dort aufgewachsen bin."

"Mein erster Job war Battlestar Galactica. Mein erster Job war es, in den Weltraum zu fliegen, in einem Ding, das damals klanglich sehr gewagt war. Ich glaube, dass jüngere Leute den Ton dieser Show heute nicht mehr zu schätzen wissen, weil sie ihn sich ansehen und gehen, jede Show ist so. Ja, nicht im Jahr 2003, Mann. Nicht im Jahr 2003, okay? Und sagte mit Liebe, es war Stargate und Farscape und Star Trek Enterprise. Das war es, was Science-Fiction war. Und ich liebe diese Serien auch, aber Battlestar hat die Leute wirklich verwirrt. Und sie erfreute. Es hat die Fantasie beflügelt."

"Ich war 23. Dort begann meine Karriere. Es bedeutet auch, dass ich nicht nur mit dieser Art von Genres verbunden bin und sie genieße, sondern dass dort auch meine Karriere begann, oder? Ich meine, wenn überhaupt, musste ich nach 10 Jahren professioneller Arbeit anfangen, aktiv und aggressiv Projekte zu verfolgen, die nicht zum Genre gehören. Ich habe einen Film mit dem Titel "The Professor and the Madman" über die Entstehung des Oxford English Dictionary gedreht. Schöne Zeit. Ich meine, es ist, als müsste ich mich anstrengen, um zu sagen: Ich kann das! Mein Mentor war Elmer Bernstein, der die Musik zu "The Age of Innocence" geschrieben hat. Ich kann das. Und sie sagen: Bist du nicht der Zombie-Typ? Es macht also Spaß. Aber schauen Sie, es ist ein großartiger Ort, um typisiert zu werden. Ich meine, ich bin so glücklich. Es hat mir ermöglicht, mit meinen Lieblingsspielzeugen in so vielen Sandkästen zu spielen. Terminator, Godzilla, Child's Play, Herr der Ringe, Halo, Percy Jackson, Walking Dead. Es ist eine Peinlichkeit des Reichtums, all der Dinge, mit denen ich herumspielen kann. Das ist auch eines der Dinge, von denen ich denke, dass sie an meiner Tour Spaß machen werden. Du wirst eine Menge von diesem Zeug hören."

F: Wie planst du das auf der Tour, wo du hingehen wirst?

McCreary: "Ich habe definitiv einige tiefe Schnitte. Ich habe definitiv einige tiefe Schnitte. Ein paar Dinge, von denen ich dachte, dass nur ich sie mag. Trotzdem habe ich von Fans gehört, ich frage die Leute, was sie hören wollen. Sie beeindrucken mich. Alles an meinem Set wurde von jemandem angeprangert. Neben der Musik und dem Spielen von Spielen und Filmen bin ich mein ganzes Leben lang auf Konzerte gegangen. Ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Ein Konzert ist wie ein Film. Es ist Anspannung und Entspannung. Anspannung und Entspannung. Wann werden sie das Ding spielen, das ich wirklich liebe? Oh, sie spielen das. Ich weiß nicht, was das ist."

"Es ist, als würde man es aufblähen, hier ist etwas, das man weiß, hier ist etwas, das man nicht weiß. Dann diese Spannung von, ja, aber sie haben den Einen nicht gespielt. Sie haben das eine Spiel noch nicht gespielt. Es ist, als würde man sich Guns and Roses ansehen, und je länger sie nicht Sweet Child of Mine oder Paradise City spielen, desto mehr will man es. Ich habe darüber nachgedacht. Für meine Fangemeinde macht es wirklich Spaß, weil ich meine Rock-Platte habe. Ich habe all diese Themen. Ich bringe alles durcheinander. Ich spiele definitiv damit in der Setlist. Ich liebe auch die Idee, dass ich dich nicht warten lassen werde. Zu Beginn des Sets werden wir zu einigen Dingen kommen, von denen die Leute wissen, dass sie meiner Meinung nach wirklich aufregend sein werden."

F: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Unterschiede, die du bei der Vertonung eines Films im Vergleich zu einem Spiel oder einer TV-Serie im Vergleich zu einem Film findest? Welche Ansätze verfolgen Sie? Gibt es irgendwelche Unterschiede, oder gehen Sie für beide mit der gleichen Einstellung an den Start?

MCreary: "Ich sage Ihnen, es gibt offensichtliche, viele Unterschiede. Ich würde sogar noch zwei weitere Medien hinzufügen. Im Moment arbeite ich in Film, Fernsehen, Videospielen, Musicals, bin auf dem Weg zum Broadway und mache Rockplatten. Bei all diesen fünf Dingen besteht deine Aufgabe im Wesentlichen darin, die Menschen etwas fühlen zu lassen. Und für mich ist dieses Etwas eine Erzählung."

"Auch ein Lied hat eine Erzählung."

"Es nimmt dich mit auf eine Reise. Eine Broadway-Show hat eine Erzählung. Im Grunde ist es also alles dasselbe. Und es ist alles gleich herausfordernd. Es ist unglaublich schwierig, ein gutes Theme für einen bestimmten Zweck zu schreiben. Es gibt keine Wissenschaft dahinter. Man muss sich nur durchtasten. Wie funktionieren diese drei Notizen, die ich für Kratos geschrieben habe? Oder was hat es mit dem Godzilla-Theme auf sich, das 1954 geschrieben wurde, das so effektiv ist, dass ich weiß, dass ich es nicht toppen kann, also werde ich es nicht versuchen. Das ist für mich die Magie der Musik. Und von da an, egal ob du zu einem Spiel, einem Film, einer Show, einem Album, einem Musiktheaterstück oder einer Konzertbühne gehst, danach geht es nur noch um Details. Du bekommst das thematische Kernmaterial, das jemanden etwas fühlen lässt. Das sind 99 % der Arbeit."

F: Etwas, das ich wirklich interessant fand, ist über die Erzählung zu sprechen und die Art und Weise, wie Sie sie in Themen gestalten. Und ich denke, etwas, das du in den Partituren, die ich gehört habe, und in der Arbeit, die ich gehört habe, wirklich gut gemacht hast, ist der Charakter. Ich habe mich gefragt, wie du das machst. Stellst du dir die Figur in ihrer Gesamtheit so vor, wie sie die ganze Zeit ist, oder denkst du darüber nach, wie sie in diesem Moment ist, wie sie in dieser Situation ist, wenn du sie auseinandernimmst?

McCreary: "Das ist eine gute Frage. Der beste Weg, es zu betrachten, ist, sich die thematischen Stücke von God of War, God of War Ragnarök und Herr der Ringe: Die Ringe der Macht anzuhören. Diese drei Projekte habe ich, und viele andere, aber das sind nur die besten Beispiele, ich habe Themenstücke geschrieben."

"Ich habe nicht nur ein Thema geschrieben. Ich habe ein voll funktionsfähiges Stück Konzertmusik geschrieben. Und wenn man sich das anhört, haben zum Beispiel die Huldra-Brüder, die Zwergenbrüder in God of War Ragnarök ihr eigenes Thema. Das ist das erste, was ich für sie geschrieben habe. Ich hatte kein Filmmaterial, ich kannte nur ihre Geschichte. Es erzählt ihre ganze Geschichte. Jedes Glucksen, jedes Lachen, jede Wendung, das bittere Ende. Es ist alles da. Und ich habe es benutzt, und der Grund, warum ich das getan habe, war, dass ich den Regisseuren und dem Entwicklerteam zeigen wollte, wie das Thema in seiner Form aussehen wird."

"Und ich wusste, dass das Thema funktioniert. Das Gleiche gilt für Herr der Ringe. Wenn man sich Elendil und Isildur auf der "Herr der Ringe"-Platte aus Staffel 1 anhört, gibt es Material, das nicht in Staffel 1 enthalten ist. Das ist nicht einmal in Staffel 2! Aber ich denke, man wird es am Ende der Show hören. Es gibt eine Sache, die passiert, wenn man das Material kennt, und ich dachte, ich habe dieses großartige kleine Thema für den Vater und den Sohn auf Numenor in Staffel 1 geschrieben, aber ich muss jetzt wissen, wie es in einer größeren, tragischeren, epischen Version klingt? Also habe ich es einfach gemacht. Ich denke, was Spaß macht, ist, dass ich diese auf dem Album veröffentliche, ich enthülle irgendwie meinen Prozess. Wenn ich weiß, dass ein Thema formbar ist, dann denke ich so darüber, es ist formbar, so dass man seinen Ton ändern kann und immer noch weiß, was es ist. Dann funktioniert es."

"Und es gibt Themen, die ich geschrieben habe, die generisch genug sind, die nicht gut genug konstruiert sind, dass man sie nicht mehr erkennt, wenn man sie zum Beispiel von Dur nach Moll ändert. Oder es klingt nach etwas anderem. Wenn du es verlangsamst oder beschleunigst, erkennst du es nicht. Es ist fast wie ein Stresstest. Okay, ich habe ein Thema geschrieben. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich denke nicht nur an den Moment, oder? Ich denke an all die Momente. Probiere es auf Herz und Nieren, dann weiß ich, oh, wenn die Figur in einem lustigen Moment ist, kann ich diese Variation verwenden. Oh, tragisches Ende, ich verwende diese Variante."

F: Sehen Sie sich in diesem Sinne eher als eine Art Geschichtenerzähler für die Zukunft, fast als prophetischer Geschichtenerzähler?

McCreary: "Immer. Nun, es ist interessant. In erster Linie ist es meine Aufgabe, dem Moment zu dienen und dafür zu sorgen, dass Sie im Moment das Richtige fühlen. Das hat oberste Priorität. Der Grund, warum ich daran vorbeigeglitten bin, ist, dass das irgendwie selbstverständlich ist, oder? Wenn du das vermasselst, tust du nicht das Richtige. Also fange ich sofort an, mich darauf zu konzentrieren, was du sonst noch tun kannst. Das habe ich von Elmer Bernstein gelernt, meinem Mentor, einem der großen Filmkomponisten aller Zeiten, der immer über Subtext gesprochen hat. Er sagte, das erste, was man tun müsse, sei, die Musik auszuschalten und die Szene zu beobachten."

"Alles, was schon funktioniert, braucht keine Musik."

"Wenn die Szene beängstigend sein soll und du die Musik ausschaltest und es beängstigend ist, dann tu nichts. Oder, wenn du etwas tust, mach etwas anderes. Was ist der Subtext? Was ist vorher mit dieser Figur passiert? Woran denken sie vielleicht? Ahnen wir etwas voraus? Siehst du, wie ich zu deiner Frage komme? Man nutzt diesen breiteren Kontext, um das Publikum auf einer unbewussten Ebene über nuanciertere Schichten der Geschichte zu informieren."

"Ich kann Ihnen sagen, dass ich, als ich mit 'Die Ringe der Macht' anfing, was vielleicht zu den geheimeren Projekten gehört, an denen ich gearbeitet habe, eingestellt wurde und sie mir die ersten beiden Drehbücher schickten. Das erste, was ich sagte, war: Okay, wer ist der Fremde? Was hat er damit zu tun? Der Raum wurde eiskalt und sie sahen sich alle an und es wurde klar, dass fast niemand das wusste. Dann sagte ich: 'Leute, ich muss euch sofort stoppen. Ich verstehe die Geheimhaltung, ich verstehe, was auf dem Spiel steht, aber ich kann meinen Job nicht machen, wenn ich nicht alles weiß." Sie sagten: 'Okay, wir schicken euch alle Drehbücher.' "

"Man merkte, dass es eine große Herausforderung war. Normalerweise gehöre ich zu den ersten, die die Handlungsbögen lernen, wohin sie gehen, weil es letztendlich dem Projekt zugute kommt, wenn der Komponist diese Informationen hat. Sie haben, wie Sie schon sagten, mit geheimen Projekten gearbeitet, mit großen Projekten."

F: Mit deinem Ruf und deinem Produktionszweig, Sparks and Shadows, scheint es, dass du mit jedem zusammenarbeiten kannst, mit dem du willst, aber gibt es Unternehmen oder IPs, auf die du dich sofort stürzen würdest, entweder wieder oder zum ersten Mal?

McCreary: "Sony Santa Monica gehören definitiv zu meinen Lieblingskollaborateuren. Sie sind einfach wundervolle Menschen. Im Laufe der Jahre haben sie mir wirklich das Gefühl gegeben, ein Teil des Teams dort zu sein, obwohl es dort Leute gibt, die seit 20 Jahren an God of War arbeiten. Ich sage zu ihnen, ich bin ein Neuling, und sie sagen: Du arbeitest hier schon seit 11 oder 12 Jahren. Ich gehöre nicht zu den alten Hasen, aber ich bin auf dem Weg dorthin. Ich liebe es, dort zu arbeiten. Ich würde sofort wieder dort arbeiten."

"Ich habe meine Zeit bei der Arbeit mit Marvel und Star Wars sehr genossen. Ich habe Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. gemacht und ich habe das Star Wars Galaxy's Edge VR-Erlebnis gemacht. Ich war wie ein Kind in einem Süßwarenladen, das mit diesen IPs spielte. Das würde richtig Spaß machen. Ehrlich gesagt, Mann, würde ich sagen, dass es mein Traum wäre, Herr der Ringe zu machen. Ich tue es. Ich hatte so viel Glück. Ehrlich gesagt, ist der Pie-in-the-Sky-Traum für mich ein Spiel. Ich würde gerne ein Mega Man-Spiel vertonen."

"Mega Man 2 ist das, was mich zur Spielemusik gebracht hat. Ich möchte, dass Capcom zurückgeht und ein weiteres Mega Man-Spiel macht. Wenn du dir einen Song auf meiner Singularity-Platte anhörst, der Redshift heißt, dann ist Redshift aus Samples aufgebaut, die ich von NES-Hardware und Nintendo-Hardware übernommen habe. Redshift ist das, wie mein Mega Man-Score klingen würde."

F: Zu den Ideen der Zusammenarbeit mit Singularity, die du bereits erwähnt hast, und auch bei dieser Tour, deiner Zusammenarbeit mit vielen Künstlern. Wie du sagst, Freunde von Freunden, Menschen, mit denen du schon immer zusammenarbeiten wolltest. Gibt es jemanden, mit dem du noch gerne zusammenarbeiten würdest?

McCreary: "So viele. Es gibt so viele. Und ich mache gerade ein paar ziemlich coole Sachen, zu denen ich wirklich nicht komme. Aber ich muss sagen, dass die Arbeit an The Singularity eine Chance war, ein paar Songs zu schreiben, die mir Spaß machen, und sie vielleicht live zu spielen. Und es ist zu einem der kreativsten Aspekte meines Lebens geworden. Und es ist nicht das Ende, es ist der Beginn einer neuen Reise für mich. Ich denke, dass ich viel darüber gelernt habe, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und es geht dorthin und ich bin sehr dankbar."