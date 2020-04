God of War feiert zweiten Jahrestag mit Atreus' Tagebuch, Kratos-Büste und Gummienten

Am Montag ist das PS4-Spiel God of War zwei Jahre alt geworden und Sony hat aus diesem Anlass im Playstation-Blog drei neue Sammlerstücke für Liebhaber von Kratos und seinem Jungen vorgestellt.

God of War: Lore and Legends

In Zusammenarbeit mit dem Verlag Dark Horse wurde Atreus' Tagebuch aus God of War verwirklicht. Das Buch im Hardcover-Band wurde mit einem Teil der Autoren von Sony Santa Monica entwickelt und es zeichnet die Reise von Atreus mit seinem Vater nach. Außerdem findet ihr darin weitere Informationen zu den Gegnern und mystischen Wesen, denen wir in God of War begegnen. Hier ist der Link mit weiteren Infos, Kostenpunkt ist 30 Euro (es gibt allerdings auch eine digitale, etwas preisgünstigere Version).

Lebensgroße Kratos-Büste

Ein Unternehmen namens Gaming Heads hat den Kopf des alten Kriegsgottes in einer Büsten-Skulptur detailliert eingefangen. Weil das Teil aufwändig gestaltet wurde und von Hand bemalt ist, wurden nur 500 Stück gefertigt. Auf der offiziellen Seite des Herstellers bekommt ihr weitere Infos, 800 US-Dollar (ca. 735 Euro) plus Versandkosten zahlt ihr dafür allerdings.

Ente des Krieges

Eine Gummiente im Design von God of War wurde im Jahre 2018 zu einem Meme und Sony wollte darauf noch einmal aufgreifen. Die Merchandise-Firma Tubbz produziert Comic- und Videospielfiguren im Design von Gummienten für die Badewanne, deshalb gibt es nun zwei niedliche Varianten von Kratos und Atreus. Im Shop bekommt ihr die beiden Teile für je 15 Euro.