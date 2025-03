God of War Die Podiumsdiskussion zum 20-jährigen Jubiläum wird keine Ankündigungen enthalten

HQ

Da God of War in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, können wir natürlich einige große Feierlichkeiten in Bezug auf die Originalspiele und den Neustart erwarten, der uns von der griechischen zur nordischen Mythologie geführt hat. Ein Panel versucht, beides zu kombinieren, und zeigt eine Auswahl der Darsteller aus der Original-Trilogie und den neueren Spielen.

Das Panel wurde zuerst von Gallery Nucleus angekündigt und soll am 22. März in Kalifornien stattfinden. Sowohl TC Carson als auch Christopher Judge, die Schauspieler, die Kratos im Laufe der Jahre gespielt haben, werden dort sein, neben einigen anderen großen Namen wie Sunny Suljic (Atreus), Carol Ruggier (Athena), Danielle Bisutti (Freya), Alastair Duncan (Mimir) und mehr.

Während dieses Event an sich schon aufregend genug klingt, möchte Sony Santa Monica, dass die Fans ihre Erwartungen im Zaum halten. In einem Post auf X/Twitter versicherte uns das Studio, dass es auf dem Panel keine Ankündigungen geben werde.

Gerüchte über einen neuen God of War haben sich online verbreitet, aber es scheint, dass Sony Santa Monica noch nicht bereit ist, zu enthüllen, was es als nächstes für God of War auf Lager hat.